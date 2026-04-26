Ex OM – André-Pierre Gignac : l’hommage grandiose des Tigres qui bouleverse le Mexique

Ancien buteur emblématique de l’Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac a sans doute vécu l’un des derniers grands frissons de sa carrière ce week-end. À 40 ans, l’attaquant français a reçu un hommage monumental de la part des supporters des Tigres, son club depuis 2015, à l’occasion de la réception de Mazatlán (5-1). Un moment chargé d’émotion, dans ce qui ressemblait fortement à son dernier match à domicile en saison régulière sous les couleurs de Monterrey.

Au coup d’envoi, puis surtout à la 10e minute, le stade des Tigres s’est transformé en immense déclaration d’amour pour l’ancien Marseillais. Les supporters mexicains ont déployé un tifo géant “Merci Gignac”, pendant que plusieurs tribunes affichaient les initiales “APG”, accompagnées des couleurs du Mexique et d’un drapeau français frappé du numéro 10. Dans les tribunes, un chant puissant a ensuite résonné : “Na, na, na, na, na, na, na, Gignac”, repris sur l’air de Hey Jude des The Beatles. Une scène forte, à la hauteur de l’empreinte laissée par l’ancien attaquant de l’OM au Mexique.

Se va una leyenda, se va una década de fútbol. Gignac se despide como un grande. pic.twitter.com/KAjmNeOXDV — Capi Super Girl. (@capi_abril) April 26, 2026

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Installé comme une légende absolue des Tigres, André-Pierre Gignac a marqué 222 buts en 439 matchs depuis son arrivée en 2015, devenant l’un des plus grands joueurs de l’histoire du club et du championnat mexicain. Son impact dépasse largement les statistiques : en une décennie, le Français s’est imposé comme une icône populaire à Monterrey, au point de recevoir un hommage rare, presque réservé aux légendes nationales.

Le symbole est d’autant plus fort que la presse mexicaine évoque de plus en plus sérieusement une retraite imminente. Si aucune annonce officielle n’a encore été faite, ce match face à Mazatlán ressemblait à une répétition d’adieux. Et comme un dernier rappel de sa trace, Gignac restait encore récemment décisif : le mois dernier, il offrait aux Tigres le derby face à Monterrey avec un but dans le temps additionnel du Clasico Regio.

Au Mexique, André-Pierre Gignac n’est plus seulement un ancien de l’OM. Il est devenu une légende.