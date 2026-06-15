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OM Actualités

Ex OM : André-Pierre Gignac se lance dans un nouveau projet (hors foot) au Mexique

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Mar 11, 2020; Harrison, New Jersey, USA; UANL Tigres forward Andre-Pierre Gignac (10) talks to referee Juan Gabriel Calderon Perez during the second half against the New York City FC at Red Bull Arena. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports/Sipa USA Photo by Icon Sport - Andre-Pierre GIGNAC - Juan Calderon PEREZ - New York (Etats Unis)

Toujours très attaché au Mexique, où il évolue depuis de nombreuses années, André-Pierre Gignac diversifie ses activités. L’ancien attaquant de l’OM a décidé de se lancer dans la restauration avec l’ouverture d’une pizzeria.

Figure incontournable des Tigres UANL, André-Pierre Gignac prépare déjà son avenir en parallèle de sa carrière de footballeur. L’ancien buteur marseillais vient en effet d’investir dans un nouveau projet entrepreneurial en ouvrant une pizzeria au Mexique.

L’attaquant français confirme ainsi son attachement au pays qui l’a accueilli en 2015 et où il est devenu l’une des plus grandes stars du championnat local. Au fil des années, Gignac a construit une véritable histoire avec les supporters mexicains, bien au-delà de ses performances sur le terrain.

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Un nouveau défi en dehors des terrains

Avec cette ouverture, André-Pierre Gignac poursuit la diversification de ses activités et prépare progressivement l’après-carrière. Ce projet illustre sa volonté de s’inscrire durablement dans la vie économique et locale du Mexique, où il s’est parfaitement intégré.

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille ne cache plus depuis longtemps son affection pour ce pays, dans lequel il a bâti une grande partie de son héritage sportif. Cette nouvelle aventure dans la restauration vient renforcer un peu plus les liens qui l’unissent au Mexique.

Si le football reste aujourd’hui sa priorité, ce projet démontre que Gignac pense déjà à son avenir et souhaite développer des activités en dehors des terrains, tout en restant proche du public qui l’a adopté depuis maintenant plusieurs années.

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