Ex OM : Beye explique pourquoi il a misé sur Rongier !

Transféré il y a quelques jours de l’Olympique de Marseille au Stade Rennais, Valentin Rongier n’aura pas mis longtemps à s’imposer dans son nouvel environnement. Titularisé pour la première fois sous ses nouvelles couleurs ce samedi lors d’un match amical contre le FC Nantes (victoire 3-2), l’ancien capitaine marseillais n’a disputé que la première mi-temps, comme prévu par le staff. Une entrée en matière sobre mais convaincante, saluée par son nouvel entraîneur, Habib Beye.

On est content du leadership que Rongier amène déjà dans le vestiaire

« On a souvent des joueurs qu’on appelle joueurs-coachs car ils ont cette capacité à lire le match dans l’intensité, à mettre du rythme ou le poser quand il le faut, et Valentin le fait très bien », a expliqué le technicien rennais en conférence d’après-match. « Il a eu une bonne association avec Seko (Fofana) au milieu. Valentin nous a amené cette sérénité, cette qualité technique car il y a peu de déchet dans son jeu. C’était prévu qu’il ne fasse que 45 minutes, on est content du leadership qu’il amène déjà dans le vestiaire. »



À 30 ans, Rongier semble s’être parfaitement acclimaté à son nouvel environnement. Son rôle de leader technique et mental, déjà visible dès ses premières minutes, devrait être un atout majeur pour une équipe rennaise en pleine reconstruction sous les ordres de Beye. Son entente prometteuse avec Seko Fofana, autre renfort estival, laisse entrevoir des perspectives intéressantes pour l’entrejeu breton.

Du côté de l’OM, ce départ marque la fin d’un cycle. Arrivé à Marseille en 2019, Valentin Rongier a disputé 197 matchs sous le maillot olympien et en a été un capitaine régulier sous plusieurs entraîneurs. Son absence cette saison laissera un vide que le club marseillais devra combler, tant sur le terrain que dans le vestiaire.