Ex OM : Bielsa prend encore tout le monde à contre pied !

Marcelo Bielsa a une nouvelle fois surpris. Le sélectionneur de l’Uruguay a dévoilé une liste élargie de 38 joueurs pour les matchs de qualification à la Coupe du monde 2026 contre l’Argentine et la Bolivie. Une convocation bien plus large que lors du dernier rassemblement, où seulement 24 joueurs avaient été appelés.

Depuis son arrivée à la tête de la Celeste en mai 2023, Bielsa a imprimé sa marque en écartant des cadres historiques comme Luis Suárez et Edinson Cavani pour miser sur une nouvelle génération. Une stratégie qui a porté ses fruits, notamment lors de la Copa América 2024, où l’Uruguay a atteint les demi-finales après avoir éliminé le Brésil. Désormais, l’objectif est clair : assurer une qualification sereine pour le Mondial 2026 tout en consolidant cette équipe en pleine mutation.

Une convocation inédite pour un contexte particulier

La Fédération uruguayenne de football (AUF) a officialisé la liste ce mardi. Elle se compose de quatre gardiens, treize défenseurs, neuf milieux de terrain et douze attaquants. Parmi eux, on retrouve des cadres comme Ronald Araújo et Fede Valverde, mais aussi de jeunes talents issus du dernier championnat sud-américain des moins de 20 ans, à l’image de Kevin Martínez (Danubio), Lucas Agazzi (Defensor Sporting) ou Joaquín Lavega (Fluminense).

Si cette liste élargie peut surprendre, plusieurs raisons expliquent ce choix. Tout d’abord, le contexte particulier du match contre la Bolivie, qui se jouera au stade municipal d’El Alto, à plus de 4 000 mètres d’altitude. Un environnement extrême qui exige une préparation physique spécifique et un effectif plus large pour pallier la fatigue.

Ensuite, Bielsa applique une méthode inspirée du basket-ball, où de jeunes joueurs sont régulièrement intégrés aux sélections nationales pour se familiariser avec le haut niveau. « Certains jeunes doivent être exposés à ce type de rassemblement pour progresser et augmenter la compétitivité du groupe », a déjà expliqué le technicien argentin.

Parmi les jeunes convoqués, Lucas Agazzi, Erico Cuello et Patricio Pacífico figurent parmi ceux qui découvrent l’équipe A. « Il est important d’avoir une équipe alternative au sein du groupe », estime Bielsa, qui mise sur ces jeunes pour préparer l’avenir tout en maintenant un haut niveau de concurrence.

Une méthode fidèle à l’ADN de Bielsa

Si tous les joueurs convoqués ne participeront pas aux matchs officiels, cette approche correspond à la philosophie de Marcelo Bielsa. Son objectif : renforcer son groupe, préparer l’avenir et maintenir une intensité élevée lors des entraînements. Fidèle à son surnom de El Loco, l’Argentin reste fidèle à ses principes et continue d’innover pour bâtir une Uruguay ambitieuse sur la scène internationale.