Ex OM : ça se complique pour Payet !

La fin d’aventure de Payet au Brésil semble ressembler à un véritable cauchemar. Après avoir officialisé le départ de son club, le Français se retrouve mis en examen par la justice brésilienne dans l’affaire extra-conjugale qui le concerne lui et son ex avocate.

Dimitri Payet aurait aimé profiter de sa pré-retraite au Brésil, dans la terre du football. Pourtant, la fin de son aventure ressemble plus à un naufrage qu’autre chose. Le milieu offensif de 38 ans s’est retrouvé inculpé dans une affaire d’adultère le liant lui et son ancienne avocate, Larissa Ferrari. Seulement, l’affaire avait pris une autre tournure après la révélation d’actes de violences psychologiques et de manipulation perpétrés par Payet à l’égard de son avocate.

Et récemment, le journal Globo Esporte aurait révélé que le parquet de Rio de Janeiro aurait repris en main le dossier, et demanderait une mis en examen pour le footballeur. D’abord classé sans suite, le parquet aurait fait volte-face après l’appel interjeté par la plaignante. Larissa Ferrari avait déclaré que l’ancien Marseillais lui aurait causé du tort et l’avoir affecté émotionnellement par “des attitudes et des expressions injurieuses et dégradantes, ainsi que des humiliations, des manipulations et des moqueries”.

Payet rattrapé par la justice brésilienne ?

Ainsi, la justice aurait demandé à Payet le versement de dommages et intérêts moraux et le remboursement des frais de santé prodigués à son amante. Les juges demandent également la condamnation du joueur, qui par des attitudes manipulatrices, humiliantes, aurait plongé son ancienne avocate en dépression. Une situation qui vient entacher la réputation du joueur au Brésil, lui qui avait été accueilli comme une star.

L’avocate en charge de défendre Payet dans ce dossier, Sheila Lustoza, s’est ensuite déclaré surprise par « le réexamen de la demande de non-lieu, car elle repose sur des informations déjà consignées au dossier ». Elle réaffirme cependant sa « pleine confiance en la justice qui reconnaîtra l’innocence de son client ». Une affaire qui devrait connaître un dénouement pas avant un petit moment.