Ex OM : Cantona est cash « un match à huis clos, ce n’est pas un match de football »

Dans un entretien accordé à RTL, l’ancien joueur de l’OM et légende de Manchester United s’est exprimé sur la probable reprise du football. Selon lui, les rencontres à huis clos ne doivent pas être jouées.

Depuis le début du confinement et de l’arrêt des championnats de football, les avis divergent : faut-il vraiment reprendre le football après cette crise.

C’est comme au théâtre quand vous jouez devant une salle vide ou devant une salle pleine — CANTONA

Eric Cantona, s’est exprimé sur le sujet de la reprise sur RTL. Il a notamment évoqué la possibilité de reprendre à huis clos. L’ancien joueur de l’OM trouve que ce serait une mauvaise idée.

« Ça me réjouirait si on pouvait reprendre le football comme il était avant. Si on reprend le 17 juin parce qu’il n’y a plus de problème pour personne, c’est bien. Mais reprendre le foot pour reprendre le foot devant personne juste parce que les télévisions ont suspendu les paiements, c’est moyen, non ? Il peut y avoir exactement le même enjeu, les mêmes joueurs, un match à huis clos, ce n’est pas un match de football. L’énergie que dégagent, transmettent les supporters transcendent les joueurs. (…) Il n’y a pas de passion, il n’y a rien. Les joueurs ont besoin de cette énergie. C’est vraiment un 12e homme. C’est comme au théâtre quand vous jouez devant une salle vide ou devant une salle pleine. On prend, on se sert de l’énergie des gens qui sont là. »

Eric Cantona – Source : RTL