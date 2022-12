L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Jean Pierre Papin il y a quelques semaines. Un grand pas pour retrouver l’identité du club mais qui n’est pas suffisant pour Bernard Casoni.

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Bernard Casoni a donné une interview à Franek, YouTubeur et étudiant en journalisme. L’ex-défenseur central n’a pas caché sa frustration en voyant que le club n’a pas beaucoup d’anciens joueurs à la direction, malgré la récente nomination de Jean-Pierre Papin.

C’est un club fantastique et c’est dommage de voir que son identité se perd…

« Je trouve que l’OM perd un peu de son identité. Même si le fait de faire revenir Jean-Pierre Papin est une excellente initiative, à voir comment il sera utilisé. Mais à la direction, il n’y a que des étrangers, l’actionnaire est américain, le président espagnol, le coach croate. Aucun ne connaît l’identité du club, il n’y a pas de Marseillais. Il y a des gens qui ont écrit l’histoire de l’OM et qui mériteraient d’être là. C’est un club fantastique et c’est dommage de voir que son identité se perd, on préfère recruter plutôt que de former, alors qu’il y a plein de jeunes talentueux dans la région. Mais le club préfère recruter 10 joueurs chaque été » Bernard Casoni – Source : Franek (15/12/22)

Jean-Pierre Papin va être en contact avec les joueurs

« Je tiens à officialiser l’arrivée de Jean-Pierre Papin à l’OM. Il va partir avec l’équipe en Espagne. C’est important de clarifier sa fonction. Depuis que je connais Jean-Pierre, il a une façon très intelligente d’identifier les petits détails autour d’un club. Il va être en contact quotidien avec moi, David (Friio) et Javier (Ribalta). Il va être présent à tous les matchs, à domicile comme à l’extérieur. Avec sa vision, il peut nous donner de bons conseils. Pour construire un club, tu dois avoir des gens à qui l’histoire du club appartient. C’est très important d’avoir Jean-Pierre. Nous, les trois Espagnols, on n’a pas certains petits détails. Quand je partirai de ce club, personne ne se rappellera de qui j’étais dans cinq ans. Mais, dans 100 ans, tout le monde se rappellera de Jean-Pierre Papin. Il va être en contact avec les joueurs. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)