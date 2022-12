Mercato OM : Un retour en attaque n’est pas à exclure !

Installé à la Juventus Turin depuis le début de la saison, Arek Milik pourrait finalement revenir à l’Olympique de Marseille. La situation préoccupante du club italien en serait la cause.

L’Olympique de Marseille a prêté Arek Milik avec option d’achat. L’international polonais joue avec la Juventus depuis le début de la saison et est devenu rapidement un élément important de l’effectif italien en attaque. Pourtant, il se pourrait qu’il fasse son retour à Marseille dès le mercato d’été 2023.

D’après Sky Sports, Arek Milik pourrait quitter la Juventus à la fin de la saison et donc revenir à Marseille. La situation catastrophique de la Juventus Turin pourrait pousser le club italien à renvoyer l’international polonais à Marseille.

Longoria : « Milik ? Un joueur de très haut niveau… mais pas adapté à la modalité du jeu que l’on veut développer »

« On considère que le départ d’Arkadiusz est une réflexion que tout le monde doit se poser dans le foot moderne. Tu préfères avoir un joueur de haut niveau ou un joueur adaptable à ton équipe ? Si tu as les deux, c’est magique. On estime que Milik est un joueur de très haut niveau, un des meilleurs buteurs européens, mais qu’il n’est pas adapté à la modalité de jeu que l’on veut développer. C’est notre sentiment, on se trompe peut-être. Mais on devait prendre une décision, savoir quoi faire sur le marché avec l’un des salaires les plus élevés de l’effectif mais qui n’est pas le plus adaptable. Pour moi, le joueur le mieux payé de l’effectif doit être le plus important de l’équipe. On a trouvé des solutions. La Juve a toujours été intéressée. On a trouvé un bon prêt. Mettre un joueur dans un très bon club, une équipe du niveau Ligue des champions et qui va lutter pour le titre en Italie, ça lui donne de la valeur. Cela aurait été plus facile de l’envoyer dans un club inférieur pour nous protéger, et dire qu’il n’avait pas le niveau à l’OM. Il est très performant avec la Juve, on est très content pour lui. La Juve a une option pour acheter le joueur, mais peut-être qu’il peut revenir dans le futur. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)