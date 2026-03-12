Ex OM : Ce consultant de l’Equipe avoue être jaloux du parcours d’André-Pierre Gignac au Mexique !

Consultant sur le plateau de l’émission L’Équipe de Greg sur la chaîne L’Équipe, Ludovic Obraniak est revenu sur la trajectoire atypique d’André-Pierre Gignac après son départ de l’OM. L’ancien international polonais a salué la seconde partie de carrière exceptionnelle de l’ancien attaquant marseillais aux Tigres de Monterrey.

Une reconversion réussie loin de l’Europe

En 2015, lorsque son contrat avec l’Olympique de Marseille arrive à son terme, André-Pierre Gignac fait un choix inattendu. À 30 ans, alors qu’il sort d’une saison solide en Ligue 1 et qu’il possède encore le niveau pour évoluer dans un club européen ambitieux, l’attaquant décide de quitter le Vieux Continent pour rejoindre les Tigres de Monterrey, au Mexique.

Ce choix de carrière, initialement surprenant pour de nombreux observateurs du football français, s’est finalement transformé en immense réussite. Au fil des saisons, André-Pierre Gignac s’est imposé comme l’un des joueurs les plus marquants de l’histoire du club mexicain, devenant une véritable idole auprès des supporters.

Obraniak : “il y a aussi un brin de jalousie” par rapport au parcours de Gignac

Sur la chaîne L’Équipe, Ludovic Obraniak a reconnu regarder cette trajectoire avec beaucoup d’admiration. L’ancien milieu offensif a expliqué qu’il aurait aimé connaître une seconde partie de carrière similaire.

« Si je me suis dit que j’aurais dû me barrer à un moment ? Je l’ai un peu fait. Quand on regarde ça, évidemment il y a beaucoup d’admiration déjà et il y a aussi un brin de jalousie parce que c’est la seconde partie de carrière que j’aurais rêvé d’avoir. C’est-à-dire de trouver un club ou découvrir un pays dans lequel tu puisses devenir quelqu’un, une idole. Il est devenu plus que quelqu’un », confie-t-il sur le plateau de L’Équipe de Greg.

L’ancien international polonais souligne également à quel point l’intégration de André-Pierre Gignac dans le football mexicain semble presque unique.

« Je pense que pour le détrôner il faudra se lever tôt. Je ne sais pas à quel point ça aurait pu marcher. T’as l’impression qu’il n’y a que lui qui pouvait… Il est tellement imprégné de cette culture-là, c’est un match quasi parfait. Là où c’est génial c’est que je ne sais pas s’il s’est posé tant que ça la question. Je pense que quand il a vu les Tigres, il s’est dit ‘J’y vais !’ C’est un truc qu’il a dû ressentir au plus profond. Aller vivre ça et surtout ce qu’il en a fait, c’est juste… C’est époustouflant ! C’est époustouflant… »

Arrivé libre après son passage à l’Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac s’est depuis imposé comme l’une des grandes figures du club mexicain, un parcours aujourd’hui salué par de nombreux observateurs du football.