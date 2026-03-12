L’OM hors du top 5 du classement des effectifs les plus chers de Ligue 1 du CIES !

L’Olympique de Marseille figure parmi les clubs les mieux valorisés du championnat selon une étude publiée par le CIES Football Observatory. L’organisme a dévoilé ce mercredi son classement des effectifs les plus chers de Ligue 1, établi à partir de la valeur marchande estimée des joueurs.

Le PSG très largement en tête

Sans surprise, le Paris Saint-Germain domine très largement cette hiérarchie. L’effectif parisien est évalué à environ 1,346 milliard d’euros, soit un montant très supérieur à celui des autres équipes du championnat.

Derrière le club de la capitale, le RC Strasbourg occupe la deuxième place avec un effectif estimé à 395 millions d’euros. L’AS Monaco complète le podium avec une valeur globale d’environ 367 millions d’euros.

Marseille dans le top 6

Dans ce classement financier, l’Olympique de Marseille apparaît à la sixième position. Selon l’étude du CIES, l’effectif marseillais est évalué à 276 millions d’euros. Le club phocéen se situe ainsi juste derrière l’Olympique Lyonnais, dont le groupe est estimé à 304 millions d’euros.

Un autre élément marquant concerne le RC Lens. Malgré sa deuxième place au classement sportif après 25 journées de championnat, le club nordiste ne pointe qu’au huitième rang dans cette hiérarchie économique, avec un effectif valorisé à 238 millions d’euros.

Ce classement illustre l’écart important entre la puissance financière de certains clubs et leur position sportive, un contraste particulièrement visible cette saison en Ligue 1.