Ex OM : Cet ancien latéral de Bielsa se relance en N3

L’ancien joueur de l’OM, Brice Dja Djé Djé, rejoint officiellement Fos-sur-Mer, club évoluant en National 3. Avec lui, le club fosséen accueille non seulement un joueur expérimenté, mais aussi un véritable leader capable d’apporter son savoir-faire et de guider les plus jeunes.

Après plusieurs semaines à s’entraîner avec l’équipe, l’ES Fos a confirmé sa signature. Défenseur ivoirien au parcours solide, Dja Djé Djé a déjà connu les exigences du haut niveau, que ce soit en Ligue 1 ou lors de compétitions nationales et internationales. Sa venue représente un renfort de poids pour le club, tant sur le plan défensif que sur celui de l’expérience collective.

Depuis son arrivée à l’entraînement, l’ancien marseillais a su s’intégrer au groupe et montrer qu’il était prêt à relever le défi. Cette période d’observation a convaincu les dirigeants qu’il correspond parfaitement aux besoins de l’équipe pour cette saison. Au-delà de ses qualités techniques et tactiques, il apportera également son expérience pour encadrer les jeunes et insuffler un véritable esprit compétitif dans le vestiaire.

Un grand coup pour Fos

Pour le club fosséen, recruter Brice Dja Djé Djé est un vrai coup de maître. Son passage à l’OM lui confère une légitimité et un leadership naturel. Sur le terrain, il devrait stabiliser la défense et permettre aux joueurs plus jeunes de progresser grâce à ses conseils et son expérience.

Cette arrivée permet à l’ES Fos de renforcer son effectif avec un joueur expérimenté, capable de faire la différence dans les matchs clés de National 3. Les supporters attendent désormais de voir comment Dja Djé Djé s’intégrera sur le terrain et comment son influence pourrait dynamiser l’équipe.

Avec son professionnalisme et sa rigueur, l’ancien joueur d’Evian Thonon Gaillard devient un atout majeur pour Fos-sur-Mer. Sa présence devrait aider le club à consolider sa défense, tout en servant d’exemple aux plus jeunes. Sa signature marque une étape importante et pourrait jouer un rôle décisif dans le succès de l’équipe cette saison.