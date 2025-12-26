OM / CAN : Regragui confirme pour Aguerd !

En conférence de presse avant le match face au Mali, Walid Regragui a tenu à lever toute ambiguïté concernant l’état physique de Nayef Aguerd. Le défenseur marseillais est bien disponible et prêt à tenir sa place avec les Lions de l’Atlas.

Ces derniers jours, des rumeurs faisaient état d’un possible souci physique pour Nayef Aguerd, suscitant des interrogations aussi bien du côté de la sélection marocaine que chez les supporters de l’OM. En conférence de presse, Walid Regragui a mis fin aux spéculations en confirmant clairement l’aptitude de son défenseur central. « Nayef Aguerd est apte pour le match du Mali », a assuré le sélectionneur, précisant que le joueur s’est entraîné normalement avec le groupe.

يواجه منتخبنا الوطني منتخب مالي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا — المغرب 2025 𝐍𝐞𝐱𝐭 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 🔜

Our National Team faces Mali 🇲🇱 in Matchday 2 of the group stage at the CAF Africa Cup of Nations — Morocco 2025#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/684XopTE1s — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 25, 2025

Pour Marseille, cette confirmation est rassurante. Cadre défensif du club phocéen, Aguerd enchaîne les minutes et confirme son importance aussi bien en club qu’en sélection. Sa disponibilité témoigne d’un état physique maîtrisé, malgré l’enchaînement des matchs et l’intensité d’une compétition comme la Coupe d’Afrique des Nations..

Un statut de cadre confirmé chez les Lions de l’Atlas

Au-delà de l’aspect médical, cette prise de parole souligne le rôle central occupé par Nayef Aguerd dans le onze marocain. Laae défenseur marseillais s’est imposé comme l’un des piliers de l’arrière-garde des Lions de l’Atlas, apportant solidité, expérience et sérénité.

Walid Regragui a également profité de cette conférence pour faire un point global sur son effectif. Si Aguerd est opérationnel, le sélectionneur a confirmé l’absence de Romain Saïss, touché par une élongation. Une situation qui renforce encore un peu plus le poids du joueur de l’OM dans l’organisation défensive marocaine.

Le match face au Mali, disputé au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, s’annonce déjà déterminant pour la suite de la compétition. Après un premier succès face aux Comores, le Maroc veut enchaîner et sécuriser sa qualification. Avec Nayef Aguerd apte et prêt, les supporters marseillais pourront suivre cette rencontre avec attention, conscients de l’importance de leur défenseur dans cette CAN 2025.