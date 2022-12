Ex OM : Cet ancien marseillais voit l’Argentine gagner la Coupe du Monde !

L’Equipe de France va jouer une finale de Coupe du Monde face à l’Argentine ce dimanche. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Sabri Lamouchi, voit l’Argentine s’imposer !

Ce mercredi, l’Equipe de France a remporté sa demi-finale face au Maroc sur le score de 2-0. Les Bleus iront donc en finale et affronteront l’Argentine de Lionel Messi ce dimanche à 20h. Pour beaucoup, il s’agit d’une finale rêvée entre deux équipes qui ont surperformé pendant cette compétition. Malgré tout, Sabri Lamouchi a fait son choix entre les deux nations. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’est pas très confiant pour les Français et pense que l’Argentine va s’imposer !

« Je vois un match fermé. Les Bleus auront plus de mal dans l’impact que face au Maroc, où je les ai trouvés au-dessus de leur adversaire physiquement. Il y a plus de qualités techniques et physiques chez les Argentins, et plus de joueurs matures. En revanche, les Argentins ne m’ont pas impressionné dans le jeu. Leur public, leur détermination, leur engagement sont remarquables, mais leur fond de jeu n’est pas excitant, le nôtre est bien meilleur, on fait plus mal. Attention : autant je pensais que la France était la seule équipe capable de battre le Maroc ; autant je pense que l’Argentine est la seule équipe capable de battre la France. Ce sera une finale folle » Sabri Lamouchi – Source : L’Equipe (15/12/22)

Le banc n’apporte pas de grandes garanties. Le staff le sait mais ce n’est pas trop dérangeant pour eux —

Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout font partie de ce banc de l’Equipe de France qui a forcément plus de lacunes que les titulaires. D’après le journaliste Romain Harent, envoyé spécial au Qatar pour suivre les Bleus pour la Chaîne L’Equipe, le staff a bien conscience de cet écart de niveau mais ne s’en inquiète pas plus que cela.

« Le banc de L’Equipe de France, on va se demander si c’est un problème ou non… En tout cas le staff sait qu’ils iront au bout de la compétition avec ce onze type et un groupe élargit à 12/13 joueurs maximum. On l’a vu face à la Tunisie, les remplaçants ont un gap trop important avec les titulaires et ça n’apporte pas de grandes garanties. Le staff le sait mais ce n’est pas trop dérangeant pour eux. Didier Deschamps en a l’habitude. En 2018, ou à l’Euro 2016, il faisait pareil. Une fois qu’il avait trouvé son onze type, il n’en bougeait plus. En Coupe du Monde 2018, à partir des huitièmes de finale, il n’y avait plus que Fékir, Tolisso, Nzonzi qui pouvaient entrer. C’était vraiment un groupe d’une quinzaine de joueurs. Là on est partis sur la même chose en 2022. On l’a vu face à l’Angleterre, il n’y a que Coman qui est entré. Un seul changement sur les cinq possibles à 10 min de la fin. » Romain Harent – Source : La Chaîne L’Equipe (12/12/22)