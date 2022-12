Mercato OM : La condition pour que Karsdorp quitte l’AS Roma

L’Olympique de Marseille apprécierait le profil de Rick Karsdorp et l’opportunité de marché qu’il représente. D’après AmoRoma, média spécialisé dans le club italien, la direction ne le laissera filer qu’à une condition.

Lors de ce mercato d’hiver, l’Olympique de Marseille devrait être actif. Pablo Longoria l’a expliqué, il voit cette fenêtre de transfert comme un marché d’opportunité et pourrait donc piocher quelques joueurs afin de faire des réglages dans l’effectif d’Igor Tudor.

L’AS Roma veut une doublure à Celik

Le profil de Rick Karsdorp semble être dans ce cas de figure et pourrait rejoindre l’OM. Mais d’après AmoRoma, média spécialisé dans le suivi de l’AS Roma où évolue le Néerlandais, il y a encore une condition à remplir avant de songer à le laisser filer. La direction romaine attendrait de trouver une doublure à Celik qui est le titulaire à ce poste avant de le laisser partir.

Karsdorp mentalement il a l’air hyper léger

Nicolas Filhol donne son avis à l’occasion de l’émission Débat Foot Marseille.

« Rick Karsdorp, c’est un joueur que la Roma a payé cher. Il avait une énorme réputation à Feyenoord, il cartonnait mais ça a été un peu compliqué, il a été prêté. Il a des bonnes qualités offensives, il va vite, il est hyper puissant mais il a un gros défaut : mentalement il a l’air hyper léger. Il ne supporte pas la concurrence. Mourinho il n’en veut plus, il l’a assassiné en conférence de presse, il a dit qu’il y avait un joueur qui n’avait pas été professionnel et qui partirait en janvier, c’est lui. Il a un contrat jusqu’en 2025, maintenant c’est un joueur qui avait une grosse côte avant, là c’est un peu plus compliqué en Italie. Il n’était pas venu à la convocation en début de saison avant de partir en stage, clairement il a été mis de côté. Je suis pas sûr que l’OM se positionne sur ce genre de joueur. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 21/11/2022

L’OM ne serait pas seul sur le dossier : la Juventus de Turin et son ancien club, Feyenoord, sont également intéressés.

