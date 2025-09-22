Ex OM : Comment ça se passe pour Rabiot ?

Samedi soir, le Milan AC a signé une victoire convaincante face à son adversaire du week-end (3-0). Parmi les hommes forts de cette rencontre, l’ancien joueur de l’OM, Adrien Rabiot, s’est imposé comme un élément central du dispositif de Massimiliano Allegri. Pour son deuxième match seulement avec les Rossoneri, le milieu français a confirmé son adaptation express et son importance dans l’entrejeu lombard.

Une intégration express pour l’ancien Marseillais Rabiot

Arrivé cet été après une parenthèse agitée du côté de l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a déjà trouvé ses marques dans son nouveau club. Face à un adversaire dominé, le milieu a brillé par sa justesse technique et son volume de jeu. Sa capacité à orienter le ballon et à dynamiser le jeu milanais a été l’un des principaux leviers du succès de samedi.

Décisif, il s’est notamment illustré par une dernière passe millimétrée sur le troisième but inscrit par Christian Pulisic à la 53e minute. Ce geste déterminant symbolise parfaitement son rôle : relieur, créateur et organisateur. En seulement deux rencontres, Rabiot s’impose comme une évidence au sein de l’effectif d’Allegri.

L’un des adjoints de l’entraîneur italien, Marco Landucci, n’a pas tari d’éloges au micro de DAZN : « Il a fait un match monstrueux ». Une déclaration qui illustre le poids déjà pris par l’ancien international français dans un collectif en quête de stabilité.

De Marseille à Milan, un virage réussi

Le public milanais ne s’y trompe pas. À San Siro, l’ancien Marseillais reçoit déjà une ovation méritée, preuve que sa vision du jeu et son engagement séduisent. Si cette montée en puissance se confirme, Adrien Rabiot pourrait rapidement devenir un pilier de ce Milan relancé sous l’impulsion d’Allegri.

