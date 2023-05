Ex OM : Coup de théâtre et cruelle déception pour Bouna Sarr !

Alors qu’il s’apprêtait à entrer en jeu et disputer ses premières minutes de la saison contre le Hertha Berlin, Bouna Sarr est retourné s’asseoir sur le banc des remplaçants à la demande de Thomas Tuchel. Un nouveau coup dur dans une saison galère pour l’ancien marseillais.

Bouna Sarr devra encore patienter avant de disputer ses premières minutes de la saison avec le Bayern Munich. L’international sénégalais n’est pas passé loin ce week-end lors du match entre le Bayern et le Hertha Berlin. À la 69e minute, l’ancien Marseillais est appelé par Thomas Tuchel pour entrer en jeu. C’est à ce moment que Serge Gnabry ouvre le score en faveur du champion d’Allemagne. L’entraîneur du Bayern modifie ses plans et demande au latéral droit de retourner s’asseoir sur le banc de touche. Sarr a exprimé sa frustration au journal allemand Bild : « C’était amer, a concédé le défenseur de 31 ans. Le but a fait changer d’avis l’entraîneur. Donc je ne pouvais plus entrer. Je dois accepter ça. Il s’agit de continuer à travailler dur et de rester à dispositions de l’entraîneur. »

Un départ déjà programmé ?

À seulement quatre journées de la fin du championnat, Bouna Sarr pourrait terminer la saison sans avoir disputé la moindre minute de jeu en Bundesliga. Barré par la concurrence au Bayern, l’ancien joueur de l’OM ne fait pas partie des plans de Thomas Tuchel. Il est totalement relégué dans la hiérarchie des défenseurs derrière Joao Cancelo, Benjamin Pavard, Noussair Mazraoui et Josip Stanišić. Actuellement sous contrat jusqu’en 2024, le Sénégalais pourrait quitter le club lors du prochain mercato pour gagner du temps de jeu.