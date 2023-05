RC Lens – OM : Franck Haise lance déjà le choc face à Marseille

Avant même d’affronter le Toulouse FC, Franck Haise a été questionné sur le choc face à l’OM. Le coach lensois a été impressionné par la prestation marseillaise contre Auxerre.

L’Olympique de Marseille a remporté son match face à Auxerre ce dimanche au Vélodrome sur le score de 2-1 avec des buts d’Ünder et Alexis Sanchez. Avec ces trois points, les Marseillais ont recollé au PSG au classement, à cinq points et mettent aussi la pression sur le RC Lens.

Le club concurrent des Marseillais jouera d’ailleurs ce mardi soir contre le Toulouse FC en Ligue 1. Avant cette rencontre, Franck Haise était en conférence de presse pour parler de ce dernier sprint final. L’entraîneur lensois essaye de se concentrer sur le match contre Toulouse mais ne peut s’empêcher d’évoquer l’OM !

Pour espérer vivre de belles choses face à Marseille, il faut d’abord être très performant contre Toulouse — Haise

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Ça se confirme pour Eric Bailly

« Évidemment ce serait mentir que de dire que ce ne serait pas important. Ce qui est sûr c’est qu’on va essayer d’aller à Toulouse, au-delà du résultat de Monaco ou d’autres concurrents, pour chercher à gagner. C’est ce qui doit nous animer. Sans faire, et ce n’est pas facile, des projections en fonction des résultats des uns et des autres. C’est difficile mais c’est mon rôle de le rappeler. Pour espérer vivre de belles choses face à Marseille, il faut d’abord être très performant contre Toulouse, a rappelé Franck Haise. Si on est toujours à quatre points de Marseille avant de les rencontrer, il faudra quand même faire un très bon match contre Marseille parce que je les ai vu jouer hier (dimanche) et ça laisse toujours une grosse impression. Mais pour bien préparer ce match-là, c’est une évidence qu’il faut faire un gros match à Toulouse »

Montanier déplore un manque d’équité sportive

Devant les médias, Philippe Montanier n’a pas caché qu’il avait une pensée pour les concurrents du RC Lens : « Cela nous gêne de jouer si tôt, parce que ce n’est très équitable sportivement. Il faut faire attention à l’équité sportive. On aurait préféré jouer mercredi, comme Nantes. Monaco et Marseille doivent être furieux », a déploré l’entraîneur.