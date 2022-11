Ex OM : Courbis ne comprend pas ce que fait Deschamps avec cet ancien Marseillais !

Appelé par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du Monde, William Saliba n’a pas encore joué une seule minute. Rolland Courbis ne comprend pas le traitement du Gunner par le sélectionneur.

Après avoir explosé à l’Olympique de Marseille, William Saliba a fait son retour à Arsenal l’été dernier. Le défenseur central est resté sur la même ligne de progression et a été récompensé par une sélection en Equipe de France pour participer à la Coupe du Monde au Qatar.

Un garçon comme Saliba, chacun ses goûts, mais je pensais que c’était le remplaçant idéal de Varane — Courbis

Seulement, avec le maillot des Bleus, il n’a toujours pas joué dans cette compétition. Tout se passe bien pour les Français qui sont sur deux victoires et donc qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde mais Rolland Courbis ne peut pas s’empêcher de souligner l’absence de William Saliba alors qu’il le trouve très en forme et même meilleur que Varane.

« Pourquoi ne pas tenter Saliba en latéral droit et Pavard à gauche pour préserver Théo? On est parti sur l’idée que les défenseurs centraux seront des latéraux. Alors on fait avec. Un garçon comme Saliba, chacun ses goûts, mais je pensais que c’était le remplaçant idéal de Varane. J’ai vu Varane ne pas jouer et ce n’était pas lui titulaire. Je le trouve très très fort mais peut-être que je le vois plus gros que ce qu’il est. Ou peut-être que je vois bien… » Rolland Courbis – Source : RMC Sport (27/11/22)

Il a quand même réussi a nous faire oublier Saliba « Le retour face à Tottenham, la dernière action du match, il doit découper Kane et il le fait pas. C’est là où il fallait prendre un rouge. Mais globalement il est adroit techniquement, c’est étonnant pour son poste. Il a quand même réussi à un peu nous faire oublier Saliba, alors que Saliba c’était quand même une énorme perte. En plus il cartonne avec Arsenal donc tu aurais pu avoir régressé, mais à ce poste là ils ont réussi à chopper ce joueur-là gratuit, il colle bien à l’OM par-dessus tout. Il dégage quelque chose de sympa sur le terrain, au-delà de son super niveau de jeu, c’est la valeur sûre en défense. […] Autant j’essaye des fois de tempérer l’enflammade sur le recrutement de Longoria, qui fait certes des bonnes choses mais aussi des ratés, mais Mbemba très bon coup, là on peut le féliciter là-dessus, c’est du bon boulot. Il a travaillé en sous-marin, le joueur est arrivé c’est sorti de nulle-part, très bien joué là-dessus. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 23/11/2022

