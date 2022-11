Ex OM : Courbis prévient Deschamps pour le match face à la Tunisie « c’est une obligation »

L’Equipe de France va jouer son dernier match des phases de poule ce mardi soir face à la Tunisie mais est déjà qualifié pour les huitièmes. Pour cette rencontre, Rolland Courbis donne un précieux conseil à Deschamps.

Ce samedi, l’Equipe de France a réussi à gagner face au Danemark et donc à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Le dernier match contre la Tunisie aura donc forcément une importance bien moins forte que si le résultat n’avait pas été favorable aux Français lors de la confrontation face au Danemark.

Il ne faut pas faire jouer Théo Hernandez. Je ne mets pas Camavinga arrière gauche, pourquoi pas le kiné aussi? — Courbis

Pour ce dernier match des phases de poule, Didier Deschamps peut donc faire un peu tourner son effectif. Mandanda ainsi que Mattéo Guendouzi devraient d’ailleurs être titulaire lors de cette rencontre. Pour Rolland Courbis, faire reposer Théo Hernandez doit être une priorité absolue, surtout après la blessure de son frère Lucas.

« Il y a certaines obligations. Il ne faut pas faire jouer Théo Hernandez. Je ne mets pas Camavinga arrière gauche, pourquoi pas le kiné aussi? Oui il l’a tenté mais entre tenter et être ridicule… On met un latéral droitier, par exemple Pavard, qui pourra dépanner à gauche. Didier Deschamps est parti sur l’idée de 4 joueurs offensifs et deux milieux avec un 6 et un 8 et des défenseurs défensifs. Pavard joue sur le côté gauche mais ne parlons pas de Camavinga à ce poste… Même pour lui rendre service. Il ne va pas jouer un match de Coupe du Monde en tant que latéral gauche ! Ce n’est pas sérieux les amis ! On est parti sur l’idée que les défenseurs centraux seront des latéraux. Alors on fait avec. » Rolland Courbis – Source : RMC Sport (27/11/22)