OM : Rothen tacle les soutiens “de façade” au PSG !

Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a vivement réagi aux déclarations de Zidane et Deschamps, qui ont publiquement soutenu le PSG avant la finale de la Ligue des Champions. Pour l’ancien Parisien, ces prises de position relèvent plus du calcul que du cœur.

À l’approche de la finale de la Ligue des Champions que le Paris Saint-Germain disputera face au Borussia Dortmund, plusieurs figures du football français ont publiquement affiché leur soutien au club de la capitale. Parmi elles : Zinédine Zidane et Didier Deschamps. Des soutiens qui n’ont pas convaincu Jérôme Rothen, bien placé pour parler de sincérité autour du PSG.

Sur les ondes de RMC, l’ancien international a estimé que ces déclarations étaient surtout dictées par les circonstances :

« Ça ne me choque pas que Zidane et Deschamps répondent ça. Bien qu’ils ne peuvent pas être sincères. Vu leurs positions. Zidane va devenir sélectionneur après la Coupe du Monde. Deschamps est sélectionneur, il a des joueurs du PSG. OK, on peut comprendre… Mais t’es pas obligé de répondre. Pour moi, ces deux-là manquent de sincérité. Tu peux botter en touche. »

Rothen ne digère pas ce qu’il considère comme une posture politique :

« Je n’ai pas la mémoire courte. Je sais ce qu’ils pensent du PSG, même si le PSG a changé de dimension. »

Un rappel utile dans le climat actuel où certains appellent à une union nationale derrière le club qatari. Une démarche que bon nombre de supporters de l’OM ou d’autres clubs historiques ne partagent pas, estimant que le PSG ne représente pas le football français dans son ensemble, encore moins son identité populaire.

