Ex OM : Des nouvelles de Franck Ribéry !

Ancien joueur emblématique de l’Olympique de Marseille, Franck Ribéry prépare activement sa reconversion. À 42 ans, l’ex-international français a confirmé son ambition de devenir entraîneur, dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport en marge d’un match de Ligue des champions de l’UEFA entre le Bayern Munich et l’Atalanta Bergame.

L’ancien olympien Franck Ribéry prépare sa reconversion avec sérieux en suivant une formation d’entraîneur au Centre technique de Coverciano, en Italie.

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« Coverciano est l’endroit idéal, on s’y sent comme chez soi. Je suis heureux d’être là-bas, j’ai rencontré beaucoup de gens formidables avec qui partager mon parcours. »

Une préférence pour l’Italie

L’ancien ailier, qui a terminé sa carrière en Italie, ne cache pas son attachement à ce pays. Il espère d’ailleurs y débuter sur un banc.

« Je ne sais pas encore où, j’espère que ce sera en Italie, un pays que j’aime. »

Un avenir encore ouvert

Si l’Italie tient la corde, Ribéry reste ouvert à d’autres opportunités à l’étranger. Son objectif est clair : trouver un projet cohérent pour lancer sa carrière d’entraîneur.

Après avoir enchanté les supporters marseillais puis brillé au Bayern, Franck Ribéry s’apprête désormais à transmettre son expérience, avec la même passion qui a marqué sa carrière de joueur.