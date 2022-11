Ex OM : Deschamps prêt à mettre Saliba de côté ?

Etincelant depuis le début de la saison avec Arsenal, William Saliba joue la Coupe du Monde avec l’Equipe de France. D’après les premiers tests du sélectionneur Didier Deschamps, il n’est pas titulaire.

Didier Deschamps a été clair dans ses premières conférences de presse : il jouera avec 4 défenseurs dans son système. C’est en partie pour cette raison qu’il n’aurait pas appelé Jonathan Clauss, bien plus habitué à évoluer au poste de piston droit avec une défense à 3.

Dans cette charnière, Didier Deschamps a le loisir de pouvoir piocher entre plusieurs défenseurs centraux. Pourtant, le sélectionneur aurait choisi d’aligner Konaté et Upamecano pour ses premiers tests lors de l’entraînement à huis clos.

D’après L’Equipe, William Saliba devrait rester sur le banc malgré son énorme début de saison avec Arsenal. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille partait titulaire dans l’esprit des supporters marseillais et des suiveurs de l’Equipe de France. Le joueur formé à l’AS Saint-Etienne pourra-t-il tirer son épingle du jeu durant la compétition? Pour la France, tout débutera ce mardi face à l’Australie.

Lloris

Pavard, Konaté, Upamecano, L. Hernandez

Tchouaméni, Rabiot

Dembélé, Griezmann, Mbappé

Giroud

« Je suis revenu ici pour m’imposer donc ça fait plaisir de bien commencer la saison. On a fait un très bon début de saison jusqu’au match contre Manchester, mais on reste premier. D’un point de vue personnel, c’était mieux pour moi d’aller en prêt pour jouer, faire des erreurs, apprendre. Je suis revenu plus fort et avec de nouvelles ambitions. Ces expériences m’ont prouvé que le football était compliqué, mais qu’il ne fallait jamais baisser les bras et croire en soi.(…) La Coupe du monde, c’est un rêve. Quand tu es appelé pour la première fois, tu n’as qu’une envie, c’est d’y être à chaque rassemblement. Honorer son pays, c’est quelque chose d’incroyable. Après, ça ne dépend pas que de moi, mais en étant performant à Arsenal, j’ai des chances d’y être même si ça ne garantit rien. Il y a beaucoup de défenseurs dans ce pays. En tout cas, je vais tout faire pour y être. » William Saliba – Source : Canal + (21/09/2022)