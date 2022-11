Mercato OM – Cataldo valide ce recrutement de Longoria : « c’est une mine d’or pour l’équipe »

Auteur de sept buts cette saison dont deux en Ligue des Champions, Alexis Sanchez est la recrue star du mercato estival. A 33 ans, le chilien a toujours de beaux restes, comme en témoigne son joli coup-franc à Monaco.

Après une demi-saison à l’OM, le président des Dodgers, Christian Cataldo, a loué l’influence du joueur sur le vestiaire olympien.

« On a fait de très bonnes recrues mais on a fait des loupés. […] Mais faire venir Alexis Sanchez quand même, là tu fais rêver Marseille ! Avec les critiques qu’il y a eu au début : « Il est pas bon, il est mort, il est bouilli »… C’est lui qui court le plus sur le terrain. Il a 33 ans, il n’est pas si vieux que ça, en plus il a une hygiène de vie irréprochable, il est sain. Quand tu as un joueur de ce calibre dans ton effectif, il a gagné plein de titres, il a joué dans des grands clubs et que tu vois ce qu’il fait sur le terrain, tu vas aller deux fois plus au charbon parce que tu te dis « Lui c’est la star et lui il le fait, il y va au charbon donc moi je dois y aller. » ça c’est une mine d’or pour l’équipe. Moi j’y croyais pas quand on m’a annoncé qu’Alexis Sanchez allait venir, franchement c’était super. » Christian Cataldo – Débat Foot Marseille – 17/11/2022

El Nino Maravilla a disputé mercredi un match amical contre la Pologne. Le Chili a perdu le match 1-0 et Sanchez a joué pendant toute la rencontre, le joueur est donc dans une bonne forme.

