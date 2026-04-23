Ex OM : Devenu milliardaire, Mathieu Flamini parle de sa reconversion la chimie verte !

Ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Mathieu Flamini s’est confié pour la première fois sur sa reconversion dans la biochimie. Désormais à la tête de GFBiochemicals, l’ex-international français détaille un parcours atypique, entre football de haut niveau et engagement environnemental.

Flamini, une reconversion construite dès la carrière de joueur

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Retraité des terrains depuis 2019, Mathieu Flamini, passé notamment par l’Olympique de Marseille et Arsenal FC, a progressivement construit sa reconversion dans le secteur de la chimie verte. Cofondateur de GFBiochemicals en 2013, il dirige aujourd’hui une entreprise spécialisée dans les alternatives durables aux produits pétrochimiques.

Dans un entretien accordé à Harvard Business Review, il revient sur la genèse de son engagement écologique : “Le football était un rêve d’enfant mais l’environnement a toujours occupé une place importante dans ma vie. J’ai eu, très tôt, une conscience écologique. Même pendant ma carrière de footballeur, je me demandais comment apporter des solutions face au réchauffement climatique, et à l’impact de l’activité humaine sur l’environnement, mais aussi sur la santé.”

Selon Forbes, sa fortune serait estimée à 10 milliards de livres sterling, une donnée régulièrement relayée mais qui reste difficile à vérifier de manière indépendante.

Des passerelles entre sport de haut niveau et entrepreneuriat

L’ancien milieu de terrain explique que cette orientation s’est dessinée dès son passage en Italie, notamment à AC Milan : “Lorsque j’ai rejoint l’AC Milan à 24 ans, j’étais l’un des plus jeunes joueurs. Beaucoup avaient d’autres activités, ce qui m’a poussé à m’interroger très tôt sur l’entrepreneuriat. Puis, il y a eu des rencontres et des opportunités qui m’ont orienté vers le secteur de la chimie.”

Habitué aux exigences du haut niveau en Ligue 1 et en Premier League, Mathieu Flamini souligne également les similitudes entre sport et business : “Il existe de nombreux parallèles. Il faut gérer la pression, être déterminé mais patient, ne pas avoir peur de la charge de travail ni des sacrifices…”

Passé brièvement par l’Olympique de Marseille (24 matchs), il reste davantage associé à Arsenal, où il a disputé 153 rencontres. Récemment, le média Topskills Sports UK a évoqué son intérêt potentiel pour une entrée au capital du club londonien, actuellement détenu par Stan Kroenke, sans qu’aucune confirmation officielle n’ait été apportée à ce stade.