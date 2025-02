Ex OM : Didier Drogba monte au créneau pour défendre Mourinho !

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Didier Drogba a pris la défense de José Mourinho, accusé de racisme par le club de Galatasaray.

José Mourinho a été accusé de racisme par le club turc Galatasaray pour avoir demander à ses joueurs d’arrêter de sauter comme « des singes » sur le banc. Didier Drogba a pris sa défense dans un communiqué publié ce mercredi, lui qui a bien connu le coach portugais.

« Cher Galatasaray… Tu sais à quel point j’étais fier de porter le maillot jaune et rouge, et aussi mon amour pour le club le plus décoré de Turquie. Nous savons tous à quel point les rivalités peuvent être passionnées et passionnées, et j’ai eu la chance d’en faire l’expérience. J’ai vu les commentaires récents sur José Mourinho. Croyez-moi quand je vous dis que je connais José depuis 25 ans et qu’il n’est pas raciste et que l’histoire (passée et récente) est là pour le prouver. Concentrons-nous sur nos matchs, soutenons nos brillants lions et gagnons le championnat pour nous rapprocher de nos 5 étoiles. Comment mon père peut-il être raciste… allez les gars », a publié Didier Drogba.

🚨 Didier Drogba sends message to Galatasaray after José Mourinho accused of racism ❤️

“Dear Galatasaray… You know how proud I was to wear the yellow and red jersey, also my love for the most decorated club in Turkey”.

“We all know how passionate and heated rivalries can be,… pic.twitter.com/m99ZTkst9i

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 26, 2025