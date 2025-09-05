Ex OM : Djibril Cissé trouve les propos polémiques de Pierre Ménès à vomir !

L’ancien attaquant de l’OM, Djibril Cissé, n’a pas mâché ses mots après la sortie médiatique de Pierre Ménès. L’ancien journaliste de Canal+, aujourd’hui éloigné des plateaux télévisés traditionnels, a créé une vive polémique en s’exprimant sur la chaîne TVLibertés. Ses déclarations sur la composition des équipes de jeunes et de l’équipe de France ont rapidement suscité de nombreuses réactions dans le monde du football.

Lors de son intervention, Pierre Ménès a raconté une anecdote concernant son fils : « Mon fils ? Je l’ai mis à Torcy (…) Et au bout de trois entraînements, il dit : ‘je n’y vais plus’. Il avait 11 ans et me dit : ‘ils ne me disent pas bonjour, ils ne me passent pas la balle, ils m’engueulent quand j’ai le ballon et ils ne prennent pas la douche avec moi, je me casse’. Évidemment – je suis désolé de le dire parce que c’était la vérité – dans l’équipe, il n’y avait que des Maghrébins et des noirs. C’est la réalité du football en Ile-de-France mais du football français aussi (…) Regardez l’équipe de France. En équipe de France, aujourd’hui, il y a onze noirs ».

Des propos de Ménès choquants…

Ces propos, jugés discriminatoires et inacceptables par de nombreux observateurs, ont immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Plusieurs personnalités ont exprimé leur indignation face à ce discours, considéré comme stigmatisant et éloigné des valeurs du sport.

Djibril Cissé exprime sa déception

Parmi les voix qui se sont élevées, celle de Djibril Cissé a particulièrement marqué les esprits. L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille et de l’équipe de France, très suivi sur les réseaux, n’a pas hésité à afficher sa position. Sur X, il a écrit : « Très déçu de toi Pierre Ménès », accompagnant son message de plusieurs émojis qui traduisent son incompréhension et sa colère.



La réaction de l’ex-buteur illustre la fracture que ces déclarations ont créée dans le milieu du football. Habitué à défendre la diversité et la mixité, Cissé a toujours mis en avant l’importance du respect et du collectif dans ce sport. Sa prise de parole vient rappeler que le football, en particulier à l’OM, a longtemps été un symbole de diversité et d’unité.