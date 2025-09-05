OM : Djellit souligne ce qu’il faut à Gouiri pour se relancer !

Le journaliste Nabil Djellit n’a pas mâché ses mots après la victoire de l’Algérie face au Botswana (3-1). L’attaquant de l’OM Amine Gouiri, titulaire avec les Fennecs, a de nouveau été pointé du doigt pour son manque d’impact et sa difficulté à peser dans le jeu.

Sur les réseaux sociaux, Nabil Djellit a livré une analyse sans concession : « Gouiri sale séquence. À l’OM, il voit revenir Aubameyang. Avec l’Algérie, il voit Bounedjah coller un doublé… On sent un joueur en manque de confiance. Il lui faut un but déclic… »

Une prestation inquiétante pour Gouiri

Face au Botswana, Gouiri a été crédité d’une note de 3 sur 10, l’une des plus faibles de son équipe. Pendant que Baghdad Bounedjah inscrivait un doublé, l’attaquant marseillais a peiné à exister offensivement. « L’Algérie a frisé la correctionnelle contre le Botswana. Toujours aussi fébrile en défense… Gouiri en manque de confiance. Amoura au-dessus du lot. Un manque de sérénité chez les Fennecs. Petkovic doit corriger des choses… » a ajouté le journaliste.

Le contraste est frappant avec la performance d’Amoura, auteur d’un grand match et noté 8 sur 10. Les autres cadres comme Mahrez (4) ou Aouar (3) n’ont pas convaincu non plus, mais c’est bien la situation de Gouiri qui interpelle, à quelques jours de son retour à Marseille.

L’OM attentif à la situation

Du côté de l’Olympique de Marseille, cette prestation ne passe pas inaperçue. Déjà en difficulté au Vélodrome, Gouiri doit faire face à une concurrence accrue avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Le buteur gabonais, toujours décisif en Ligue 1, représente un obstacle supplémentaire pour retrouver du temps de jeu.

En pleine période de doutes, l’ancien Niçois doit rapidement réagir. Comme le souligne Nabil Djellit, « il lui faut un but déclic » pour retrouver la confiance et relancer sa saison, aussi bien avec l’OM qu’avec la sélection algérienne.