Ex OM : Dugarry en remet une couche concernant Zidane !
Ex OM : Dugarry en remet une couche concernant Zidane !

L’ancien attaquant de l’OM, Christophe Dugarry, s’est exprimé sur RMC au sujet de son ami Zinédine Zidane, dont le nom revient avec insistance pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Alors que le sélectionneur tricolore a annoncé son départ après la Coupe du monde 2026, le flou demeure sur la communication officielle concernant son successeur. Pour Dugarry, ce mystère n’a pourtant plus lieu d’être.

 

Dugarry : « Tout le monde sait que ce sera Zidane »

 

Sur les ondes de RMC, l’ancien international n’a pas tourné autour du pot. « C’est le moment d’annoncer quoi ? Tout le monde sait que ça va être lui. Tout le monde le sait. Tu veux que ce soit qui d’autre ? Après, c’est (Didier) Deschamps qui va valider le planning. C’est lui qui va dire : ‘J’ai peur que ça perturbe mon équipe, ce n’est pas le bon moment, attendons encore un peu’. »

Pour Christophe Dugarry, la succession de Deschamps ne fait aucun doute : Zinédine Zidane est déjà dans les starting-blocks. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille estime que les discussions autour de cette nomination ne sont qu’une question de calendrier et de communication.

 

 

L’ancien champion du monde 1998 avance même une hypothèse sur le rôle du président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, dans cette attente. « Ça ne va rien changer, ni pour Deschamps, ni pour Zizou qui se prépare. Le président de la fédération veut peut-être aussi en faire un événement comme quoi il recrute Zidane, peut-être qu’il veut en faire des caisses. Faire venir Zidane en équipe de France, ce n’est pas anodin non plus. Peut-être qu’il veut y mettre les formes, pour faire de ce moment-là un événement planétaire. »

 

 

Selon Dugarry, Zidane est le choix logique et naturel : « À partir du moment où Zizou a été candidat, il devenait l’élu. Tout simplement. »

