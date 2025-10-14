Ex OM : Dugarry en remet une couche concernant Zidane !

L’ancien attaquant de l’OM, Christophe Dugarry, s’est exprimé sur RMC au sujet de son ami Zinédine Zidane, dont le nom revient avec insistance pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Alors que le sélectionneur tricolore a annoncé son départ après la Coupe du monde 2026, le flou demeure sur la communication officielle concernant son successeur. Pour Dugarry, ce mystère n’a pourtant plus lieu d’être.

Dugarry : « Tout le monde sait que ce sera Zidane »

Sur les ondes de RMC, l’ancien international n’a pas tourné autour du pot. « C’est le moment d’annoncer quoi ? Tout le monde sait que ça va être lui. Tout le monde le sait. Tu veux que ce soit qui d’autre ? Après, c’est (Didier) Deschamps qui va valider le planning. C’est lui qui va dire : ‘J’ai peur que ça perturbe mon équipe, ce n’est pas le bon moment, attendons encore un peu’. »

Pour Christophe Dugarry, la succession de Deschamps ne fait aucun doute : Zinédine Zidane est déjà dans les starting-blocks. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille estime que les discussions autour de cette nomination ne sont qu’une question de calendrier et de communication.

Faut-il officialiser Zidane à la tête de l’équipe de 🇫🇷 ? 🗨️Duga: “Ce sera Deschamps qui validera le planning. Le faire venir ce n’est pas anodin, le président veut peut-être en faire un événement planétaire. À partir du moment où Zizou a été candidat, il devenait l’élu” pic.twitter.com/fDHv15INRs — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 13, 2025

L’ancien champion du monde 1998 avance même une hypothèse sur le rôle du président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, dans cette attente. « Ça ne va rien changer, ni pour Deschamps, ni pour Zizou qui se prépare. Le président de la fédération veut peut-être aussi en faire un événement comme quoi il recrute Zidane, peut-être qu’il veut en faire des caisses. Faire venir Zidane en équipe de France, ce n’est pas anodin non plus. Peut-être qu’il veut y mettre les formes, pour faire de ce moment-là un événement planétaire. »

Selon Dugarry, Zidane est le choix logique et naturel : « À partir du moment où Zizou a été candidat, il devenait l’élu. Tout simplement. »