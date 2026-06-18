Ex OM : Elye Wahi dans la tourmente après un carton jaune suspect lié à des paris sportifs

L’affaire tombe en plein Mondial et secoue déjà le football français. Selon les révélations de The Athletic, Elye Wahi, ancien attaquant de l’OM, prêté à l’OGC Nice la saison passée et actuellement avec la sélection ivoirienne à la Coupe du monde, a été entendu par la police française dans le cadre d’une enquête ouverte autour d’un carton jaune jugé suspect. Le joueur est soupçonné d’avoir volontairement provoqué un avertissement lors de la rencontre entre Nice et Metz, disputée le 17 mai dernier lors de la 34e journée de Ligue 1.

Ce match nul, terminé sur le score de 0-0, était loin d’être anodin pour les Aiglons. Nice jouait alors sa survie dans l’élite et devait absolument éviter une mauvaise surprise avant les barrages. Mais au-delà de l’enjeu sportif, c’est un fait de jeu précis qui intrigue désormais les enquêteurs : le carton jaune reçu par Elye Wahi à la 35e minute pour une faute sur Sadibou Sané.

Selon The Athletic, plusieurs alertes auraient été émises après cette rencontre en raison de mouvements suspects sur les marchés de paris sportifs. La LFP a confirmé, dans un communiqué publié mercredi 17 juin, avoir été prévenue au lendemain de Nice-Metz par ses partenaires spécialisés dans la surveillance des paris. Ces alertes portaient sur “un volume inhabituel de mises concernant un avertissement impliquant le joueur Elye Wahi”.

A lire aussi : Mercato OM : après la sanction de l’UEFA, l’heure des sacrifices a sonné

Face à ces signaux jugés suffisamment sérieux, la Ligue indique avoir transmis les éléments aux autorités compétentes : le Service central des courses et jeux de la Police nationale, l’Autorité nationale des jeux ainsi que la Fédération française de football. La LFP précise également avoir déposé une plainte contre X le 29 mai 2026 pour des faits susceptibles de relever de la corruption sportive et de l’escroquerie en bande organisée.

Le parquet de Marseille a confirmé auprès de The Athletic qu’un footballeur de 23 ans évoluant en Ligue 1 avait été arrêté le 29 mai dans le cadre d’une enquête portant sur des faits présumés de fraude organisée, corruption sportive organisée, recel et blanchiment d’argent. Le joueur a ensuite été remis en liberté après avoir été interrogé en garde à vue. L’enquête se poursuit.

Une procédure judiciaire en cours !

À ce stade, il convient de rappeler qu’Elye Wahi bénéficie de la présomption d’innocence. La LFP n’a d’ailleurs pas engagé de procédure disciplinaire pour le moment, expliquant vouloir laisser les investigations suivre leur cours. Elle se réserve toutefois la possibilité d’agir en fonction de l’évolution du dossier.

Sportivement, ce carton jaune avait eu une conséquence directe : suspendu pour accumulation d’avertissements, Wahi avait manqué le barrage aller entre Nice et Saint-Étienne, conclu sur un score nul et vierge. L’attaquant était ensuite revenu au match retour et avait joué un rôle décisif dans le maintien des Aiglons, inscrivant un doublé lors de la victoire niçoise face aux Verts.

Prêté à l’OGC Nice la saison dernière, Elye Wahi doit désormais retourner à l’Eintracht Francfort, club auquel il appartient jusqu’en juin 2030. Mais cette affaire pourrait peser lourd sur son été. Alors que l’attaquant dispute actuellement sa première Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire, son nom se retrouve désormais associé à une enquête particulièrement sensible, au croisement du football professionnel, des paris sportifs et de l’intégrité des compétitions.

Pour le football français, le dossier est explosif. Il ne s’agit pas d’un simple soupçon disciplinaire, mais d’une procédure judiciaire ouverte autour d’un possible pari truqué sur un fait de jeu très précis : un carton jaune. Ces dernières années, les instances du football ont renforcé leur surveillance des marchés de paris, notamment sur les événements secondaires d’un match, comme les avertissements, les corners ou les fautes. Cette affaire rappelle à quel point ces marchés peuvent représenter une zone de risque majeure.

Reste désormais à savoir ce que révélera l’enquête. Les autorités devront déterminer si le carton jaune reçu par Elye Wahi contre Metz relève d’un simple fait de jeu ou s’il a été volontairement provoqué dans un contexte de paris suspects.