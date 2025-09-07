Ex – OM : Encore une scène de tension avec Ismaël Koné !

Décidément, Ismaël Koné n’aime pas quitter la pelouse. Vendredi soir, lors du match amical remporté par le Canada face à la Roumanie (3-0), l’ancien joueur de l’OM a exprimé sa frustration lorsque son sélectionneur Jesse Marsch a décidé de le remplacer à la 64ᵉ minute.

Mécontent, le milieu de terrain de 23 ans a manifesté son désaccord en regagnant le banc, créant une scène qui a rapidement attiré l’attention. Jesse Marsch a toutefois tenu à apaiser la situation après la rencontre :

« Il voulait rester sur le terrain, ce qui est normal. Je comprends… Mais à ce moment-là, on sentait qu’avoir un peu plus de présence défensive nous aiderait à stabiliser le milieu. Nathan Saliba est entré et a très bien joué. Mais Ismaël est un joueur super important. On va continuer à le faire progresser. »

Un précédent avec Roberto De Zerbi

Cet épisode rappelle fortement une séquence vécue à Marseille. Dans la série-documentaire Sans jamais rien lâcher, diffusée cet été, les supporters ont découvert un échange particulièrement tendu entre Ismaël Koné et Roberto De Zerbi à l’entraînement. Le coach italien, excédé, avait lancé : « Appelle ton agent ! Qu’il vienne ici ! Rentre au vestiaire ! » sous les regards médusés de ses joueurs. Le Canadien, surpris, s’était retourné en exprimant vivement son incompréhension.

Arrivé à l’OM en juin 2024 pour 12 M€ en provenance de Watford, Koné n’a jamais réussi à s’imposer sous le maillot marseillais. Après seulement huit apparitions, il avait été prêté à Rennes lors du mercato d’hiver, où il a disputé 13 matchs pour 2 buts. Cet été, l’OM a trouvé un accord avec Sassuolo pour un prêt payant de 2,5 M€, assorti d’une option d’achat obligatoire de 10 M€ si le club italien parvient à se maintenir en Serie A.

Entre tensions répétées avec ses entraîneurs et difficulté à s’adapter, Ismaël Koné peine toujours à trouver la stabilité nécessaire pour exprimer son potentiel. Reste à voir si l’Italie lui offrira enfin le cadre idéal pour franchir un cap.