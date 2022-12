Ex OM : Enorme rebond pour Marcelo Bielsa ?

Sans club depuis son départ de Leeds, l’ancien coach de l’OM Marcelo Bielsa pourrait récupérer une grosse sélection nationale !

Selon TyC Sports, Marcelo Bielsa devrait être nommé sélectionneur de l’Uruguay. « Marcelo Bielsa sera l’entraîneur de l’équipe uruguayenne. Dans le but de qualifier l’Uruguay pour la Coupe du monde 2026, il est choisi pour succéder à Alonso. El Loco aura sa 3e expérience dans des équipes sud-américaines. L’un des meilleurs retours sur le continent. » La Celeste vient d’être éliminée ce vendredi de la phase de groupes de la Coupe du monde, Alonso va laissé sa place et Bielsa devrait lui succéder. Un sacré changement de style de jeu en perspective et l’objectif de faire éclore une nouvelle génération comme El Loco l’avait fait avec le Chili.

Marcelo Bielsa será el DT de la selección uruguaya. Con el objetivo de clasificar a Uruguay al mundial 2026, es el elegido para suceder a Alonso. El Loco tendrá su 3ra experiencia en selecciones sudamericanas. Vuelve al continente uno de los mejores. pic.twitter.com/9UfvWBqn3C — Joaquín Bruno (@Jbruno84) December 2, 2022

Dans une vidéo publiée sur notre chaîne YouTube cette semaine, notre journaliste explique les raisons qui font qu’Igor Tudor l’a séduit… Et on commence par le jeu proposé qui se rapproche de celui d’un certain Marcelo Bielsa d’après Mourad !

« Du jeu direct, des principes forts avec lesquels on ne transige pas, des occasions, des risques plus que de la sécurité, du marquage individuel de malade, pour moi Tudor est l’entraîneur le plus Bielsiste que l’on ait eu depuis Bielsa. Et de loin. La volonté d’aller vite vers l’avant, l’utilisation des ailes et la présence en masse dans la surface, l’importance de la dimension physique et de la gestion des temps faibles, vraiment des tas de points communs avec Bielsa. Bien sûr qu’il y a des différences tactiques assez flagrantes, on est très très loin du copié/collé mais dans le ressenti, il y a quelque chose de similaire. Il y a eu une excitation, je sais que je ne vais pas m’ennuyer quand je me mets devant l’OM. Il y a un parti pris clair, comme avec Sampaoli, sauf qu’avec Tudor il est plus dans le risque moins dans le contrôle. Et ça fonctionne ! Je viens au stade pour voir l’Olympique de Marseille avoir plus d’occasions que son adversaire. Il y a beaucoup d’allergique aux stats mais elles existent et selon les expected goals, l’OM de Tudor en Ligue 1 a produit 12 fois sur 15 plus d’occasions, de danger que son adversaire dans le match.“Nanana les stats, ça veut rien dire, ce qui compte c’est le résultat final !” Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille