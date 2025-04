Ex OM : “Faire la paix avec Deschamps ? Jamais”

Les tensions entre anciens Olympiens refont surface. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Christophe Dugarry a de nouveau exprimé son profond désaccord avec Didier Deschamps, son ancien coéquipier à l’OM comme en équipe de France.

Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots :

“Faire la paix avec Deschamps ? Cela n’arrivera jamais. On ne s’appréciait déjà pas en tant que joueurs, puis il s’est très énervé quand je l’ai critiqué pour ne pas avoir emmené Benzema à l’Euro 2016. Avec Didier, soit tu es avec lui, soit contre.”

Une déclaration forte, qui jette une lumière crue sur la relation compliquée entre deux anciens joueurs marseillais emblématiques, tous deux passés par l’OM dans les années 90.

Deux visions du football, deux caractères opposés

Si les deux hommes ont partagé les mêmes vestiaires — à Marseille et en Bleu — leurs visions du football et leurs personnalités n’ont jamais vraiment collé. Deschamps, le capitaine rigoureux, méthodique, fédérateur, face à Dugarry, plus instinctif, libre et franc dans ses prises de parole. Ce fossé s’est encore creusé avec le temps, notamment à cause des prises de position médiatiques de Dugarry, notamment sur le cas Benzema, sujet ultra-sensible dans le mandat de Deschamps à la tête des Bleus.

Claudio Ranieri mettra un terme définitif à sa carrière d’entraîneur à la fin de la saison. La succession est ouverte, et Francesco Totti a deux noms en tête : Carlo Ancelotti et Roberto De Zerbi.

L’AS Roma va mieux depuis le retour sur le banc de Claudio Ranieri, mais l’embellie a une date de fin. Le technicien italien, passé notamment par la Juventus, Chelsea ou Leicester – avec qui il a remporté la Premier League en 2016 – a annoncé qu’il prendra sa retraite à l’issue de la saison. Un départ qui ouvre inévitablement la question de la succession du coach de 72 ans.

Francesco Totti affiche ses préférences

Dans un entretien accordé au journaliste Fabrizio Romano, Francesco Totti, légende vivante du club (786 matchs sous le maillot romain), n’a pas caché ses espoirs concernant le futur entraîneur de la Louve. Et deux noms ressortent avec insistance.

Fan déclaré de Carlo Ancelotti, Totti a partagé son rêve : « J’espère qu’un jour, Ancelotti, qui a toujours été un fan, pourra venir. Je pense que le bon moment est arrivé. » Une déclaration forte qui intervient alors que l’actuel entraîneur du Real Madrid reste concentré sur la fin de saison merengue.

Autre option envisagée par l’ex-capitaine romain : Roberto De Zerbi, actuellement en poste à l’Olympique de Marseille. « Si je devais choisir un jeune entraîneur, je choisirais De Zerbi. Il a de grandes qualités et une vision claire de la façon de former l’équipe. C’est un gars exceptionnel, il s’investit corps et âme. »