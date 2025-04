OM : Cette terrible possibilité pour le match face au MHSC

L’OM reçoit le MHSC ce samedi en Ligue 1. Cette rencontre pourrait être fatale pour le MHSC et sa présence dans l’élite.

L’Olympique de Marseille jouera ce samedi son 30e match de cette saison de Ligue 1 face au MHSC. Malgré la situation compliquée des hommes de De Zerbi, celle de Montpellier est encore plus inquiétante. En effet, la rencontre qui aura lieu au Vélodrome ce samedi pourrait être fatale. En cas de défaite, les Héraultais seraient officiellement en Ligue 2.

Nouvelle polémique à Montpellier avant le match de samedi !

À six jours d’un déplacement au Vélodrome, Montpellier se retrouve au cœur d’une polémique qui n’arrange rien à sa situation déjà critique. En cause : Andy Delort. L’attaquant héraultais, censé être malade en début de semaine et absent de deux entraînements, a tout de même trouvé l’énergie pour… remporter un tournoi de padel lundi. Une info qui passe mal auprès des supporters, alors que le MHSC est lanterne rouge de Ligue 1.

Depuis son retour très attendu en janvier, Delort peine à répondre présent sur le terrain. Zéro but inscrit, des performances ternes… et désormais une image écornée. Voir leur numéro 9 lever un trophée de padel pendant que le club s’enfonce agace les fans, qui attendent un réveil — ou au moins un signe d’engagement.