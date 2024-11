Ex OM : Fin du cauchemar pour Samuel Gigot?

Après avoir quitté l’OM pour rejoindre la Lazio, Samuel Gigot vit des moments compliqués en Italie. Le coach sous-entend qu’il sera plus utilisé pour la fin de la saison.

Cet été, l’OM a laissé filer Samuel Gigot vers la Lazio après avoir été placé dans le loft. Le défenseur central, natif d’Avignon et supporter du club marseillais vit des moments difficiles dans le club italien où il n’a joué que cinq matchs depuis le début de la saison. Interrogé à ce sujet, le coach Marco Baroni s’est expliqué.

« Chaque décision est dictée par la nécessité de maintenir le niveau de performance de l’équipe à un niveau élevé. Gigot est un joueur fort : il a été capitaine de Marseille, il a une grande personnalité. Aujourd’hui, il est en bonne santé et trouvera de plus en plus d’espace sur le terrain. Il peut apporter sa grande contribution à l’équipe, également en termes de personnalité et de présence », a déclaré Marco Baroni auprès de Radio Anch’io Sport sur RAI Radio.

Un football sans beaucoup de « plaisir » avec Tudor

Dans l’édition du jour de L’Equipe, l’international français (11 sélections, 2 buts) revient sur ses rapports difficiles avec l’ancien défenseur central de la Juve qui avait eu Guendouzi sous ses ordres lors de la saison 2022-2023 ainsi que durant la seconde partie de saison 2023-2024.

L’Ex olympien a donc réglé une nouvelle fois ses comptes avec le technicien croate dans les colonnes de l’Equipe lorsqu’on lui a demandé quelle avait été sa réaction lorsqu’il avait vu Igor Tudor arriver sur le banc laziale en mars dernier : « Ce n’est pas un football dans lequel je prends beaucoup de plaisir, mais il faut savoir s’adapter. Quand j’etais à l’OM, j’ai su m’adapter à ce qu’il m’a demandé et je pense l’avoir bien fait. Ici, je suis resté professionnel et puis j’ai quand même joué. »

Cette saison, Mattéo Guendouzi semble pleinement s’épanouir au sein de l’entre jeu romain. Aligné au milieu dans un double pivot, l’ancien olympien cumule déjà 14 titularisations en autant d’apparitions pour 1 but et 1 passe décisive.

