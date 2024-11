Mercato : L’OM fait une offre pour un ailier de 20 ans?

L’Olympique de Marseille est cité comme l’un des clubs attentifs à la situation d’un ailier âgé de 20 ans. L’OM aurait formulé une offre pour cet hiver.

L’Olympique de Marseille veut se renforcer offensivement lors du mercato d’hiver? C’est en tout cas ce qu’affirme Africa Foot. D’après le média, les Marseillais auraient formulé une offre de 2M€ pour obtenir Ousmane Coulibaly, attaquant du Stade Malien.

Des tensions avec la direction de l’OM

Walid Acherchour a précisé sur RMC qu’il y a eu un problème avec la direction de l’OM concernant Chancel Mbemba. Le défenseur congolais, dont le contrat expire en 2025, est dans une situation délicate. Le défenseur n’a pas réussi à s’entendre pour un départ en Arabie Saoudite l’été dernier, il a par contre fait savoir lors de cette trêve internationale qu’il espère pourvoir quitter Marseille en janvier prochain.

Un entraîneur qui privilégie la jeunesse

L’un des principaux éléments de cette situation semble être le choix tactique de l’entraîneur marseillais. Acherchour explique que l’OM souhaite tourner la page et s’appuyer sur une défense plus jeune. « Si l’entraîneur ne veut pas le faire jouer et qu’il veut repartir sur un cycle avec des recrues plus jeunes, tu ne peux pas remettre Mbemba », a-t-il déclaré. Cela signifie que l’OM a choisi de lancer son projet De Zerbi avec des défenseurs plus jeunes à l’image de Balerdi ou Brassier, au détriment de l’ancien joueur du FC Porto.

Des défenseurs pas encore au niveau

Cependant, la solution Balerdi/Brassier a ses limites. Selon Acherchour, les deux joueurs ne sont pas encore au niveau requis pour une équipe ambitieuse comme l’OM. « Les deux ne sont pas au niveau », a-t-il précisé, soulignant ainsi les difficultés de l’OM à trouver une stabilité en défense. Cette situation pourrait pousser la direction marseillaise à revoir ses choix pendant le mercato hivernal.