Ex OM : Florian Thauvin signe un but magnifique avec les bleus !

L’équipe de France poursuit son sans-faute dans les qualifications à la Coupe du monde 2026. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 3-0 face à l’Azerbaïdjan, ce mardi soir au Parc des Princes, grâce à des buts de Kylian Mbappé, Adrien Rabiot et Florian Thauvin, auteur d’une reprise splendide pour sceller le succès.

Dominateurs dès le coup d’envoi avec un quatuor offensif composé de Coman, Olise, Mbappé et Ekitike, les Bleus ont monopolisé le ballon mais manqué d’efficacité dans le dernier geste. C’est finalement Kylian Mbappé, juste avant la pause, qui a débloqué la rencontre d’un enchaînement parfait dans la surface (1-0, 45+2e).

Au retour des vestiaires, la France a accentué sa pression. Ekitike a trouvé le poteau, puis Adrien Rabiot, longtemps sifflé par une partie du public, a inscrit le but du break d’une tête puissante sur un centre de Mbappé (2-0, 69e).

Le bijou de Thauvin pour conclure

Entré en jeu en fin de match, Florian Thauvin a signé un retour remarqué en équipe de France. Servi par Theo Hernandez après une belle action initiée par Maghnes Akliouche, l’ailier lensois a expédié une reprise de volée somptueuse sous la barre (3-0, 84e).

Un but magnifique qui a scellé le troisième succès des Bleus dans ces éliminatoires et confirmé la bonne dynamique du groupe tricolore.

Avec cette victoire, la France consolide sa première place et se rapproche un peu plus de la qualification pour le Mondial 2026.