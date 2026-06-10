Mercato ex OM : formé au club marseillais, il va prolonger et jouer en Ligue 1 !

Formé à l’Olympique de Marseille, Antoine Rabillard devrait poursuivre son aventure avec Le Mans FC. Les discussions entre les deux parties avanceraient favorablement.

L’avenir d’Antoine Rabillard semble s’inscrire dans la continuité. L’attaquant du Mans FC semble bien parti pour prolonger son contrat avec le club sarthois.

Arrivé au Mans, l’ancien joueur de l’OM s’est imposé comme un élément important de l’effectif. Les dirigeants souhaitent désormais le conserver et les négociations engagées entre les deux camps évolueraient dans une direction positive.

Une volonté commune de poursuivre l’aventure

À ce stade, aucun accord officiel n’a encore été annoncé, mais la tendance est favorable à une prolongation. Les discussions seraient suffisamment avancées pour laisser penser que le dossier pourrait rapidement aboutir.

Pour Antoine Rabillard, cette prolongation permettrait de continuer son parcours au sein d’un club où il a trouvé de la stabilité. De son côté, Le Mans FC sécuriserait un joueur expérimenté qui fait partie de son projet sportif. Sauf retournement de situation, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille devrait donc poursuivre son aventure sous les couleurs mancelles, une première opération importante pour le club sur ce mercato estival.