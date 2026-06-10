Mercato OM : « Arrêtons de changer d’équipe chaque année », ces supporters prennent la défense de Nnadi !

Sur notre plateau de FC Marseille, le streamer et grand supporter de l’OM XavOM accompagné de Antho ont expliqué pourquoi ils conserveraient Nnadi la saison prochaine, estimant que le milieu de terrain n’a pas encore eu l’occasion de montrer son véritable potentiel.

Invités sur le plateau de FC Marseille, les deux fans ont livré un avis tranché concernant l’avenir de Nnadi. Alors que l’effectif marseillais pourrait connaître de nombreux changements cet été, le streamer estime que le milieu de terrain mérite de poursuivre l’aventure. « Lui, je le garde. Je te le prends de suite, je garde. C’est le genre de mec qui va te faire du bien cette année quand tu vas faire des déplacements. »

Pour lui, il serait inutile de se séparer d’un joueur arrivé seulement lors du dernier mercato hivernal. Âgé de 22 ans, Nnadi représente un profil à développer plutôt qu’un élément à sacrifier après quelques mois. « Tu ne vas pas le payer très cher. Il est jeune, je le forge, je le garde, cent fois. »

« Il faut lui laisser du temps »

Toujours sur le plateau de FC Marseille, XavOM a rappelé que le joueur n’avait jamais bénéficié d’une préparation complète avec le groupe et qu’il serait intéressant de le voir évoluer sous les ordres du futur entraîneur. « Il n’est arrivé que cet hiver. J’ai envie de le voir avec une vraie prépa chez nous, avec le nouveau coach. »

Antho lui, estime également que l’OM a manqué de puissance au milieu de terrain cette saison et voit en Nnadi un profil capable d’apporter davantage d’impact. « Cette année, on n’avait que des accompagnateurs. Lui, ça a l’air d’être quelqu’un qui apporte un peu de muscle, qui va récupérer des ballons, et ça, ça me plaît. »

Enfin, répondant aux critiques de certains supporters sur les qualités techniques du joueur, les deux supporters ont lancé un appel à la stabilité au sein de l’effectif marseillais. « Arrêtons de changer d’équipe chaque année. Laissez du temps aux joueurs. À chaque fois, il faut tout recommencer. Il connaît l’OM maintenant, il est arrivé dans le bouillon. Arrêtons de faire n’importe quoi chaque année, on garde. »