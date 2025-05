Ex OM : Foued Kadir de retour sur les terrains !

Ancien joueur de l’OM et international algérien, Foued Kadir va retrouver les terrains dans un format inédit. Il vient de s’engager avec l’équipe Karasu pour disputer la Coupe du monde de la Kings League, compétition créée par Gerard Piqué mêlant football à 7 et règles spectaculaires.

Plus de dix ans après son passage à l’Olympique de Marseille, Foued Kadir va rechausser les crampons dans un tout autre contexte. L’ancien milieu offensif, qui a porté le maillot olympien lors de la saison 2013-2014, va participer à la Coupe du monde de la Kings League, un tournoi international qui mêle anciens pros, streamers et joueurs amateurs dans un cadre ultra-médiatisé et scénarisé.

Kadir représentera Karasu, une des franchises engagées dans la compétition présidée par Kameto. Une manière pour lui de renouer avec le terrain tout en prenant part à une aventure très suivie sur les réseaux. À 40 ans, l’ancien Marseillais va ainsi retrouver une certaine visibilité. S’il est loin du Vélodrome et des joutes européennes, ce retour attire forcément l’attention des supporters qui n’ont pas oublié ses débuts prometteurs sous le maillot blanc, même si son aventure marseillaise avait été écourtée.

A LIRE AUSSI : Mercato : 3 pépites du championnat suisse à récupérer par l’OM…