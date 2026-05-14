Ex OM : Franck Ribéry réagit aux révélations du documentaire sur Affaire de Knysna et répond à Raymond Domenech

Seize ans après le traumatisme de Affaire de Knysna, les tensions restent vives entre les anciens protagonistes de l’équipe de France. La diffusion sur Netflix du documentaire Le bus, les Bleus en grève, consacré au fiasco du Mondial 2010 en Afrique du Sud, a ravivé plusieurs blessures encore ouvertes au sein du groupe tricolore.

Parmi les réactions les plus remarquées figure celle de Franck Ribéry. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et du FC Bayern Munich n’a pas apprécié certaines déclarations de l’ancien sélectionneur Raymond Domenech, qui laisse entendre dans le documentaire que Ribéry aurait indirectement contribué à la fuite médiatique concernant l’altercation entre Domenech et Nicolas Anelka à la mi-temps du match face au Mexique.

Dans le documentaire, Domenech explique que tout serait parti d’un échange avec Ribéry en zone mixte après la rencontre. Selon l’ancien sélectionneur, l’ailier français aurait évoqué une vive discussion entre le sélectionneur et Anelka, poussant ensuite les journalistes à enquêter davantage auprès de l’entourage des joueurs.

Une version que Franck Ribéry semble contester fermement. Sur Instagram, l’ancien international français a publié un message ironique adressé à Domenech :

« Mama Mia Domenech, je t’aime beaucoup, juste, je garde la vraie histoire pour plus tard »,

accompagné d’émojis liés au cinéma et à une caméra, laissant entendre qu’il pourrait un jour livrer sa propre version des faits.

Le documentaire remet également en lumière les profondes fractures qui existaient alors au sein du groupe France pendant cette Coupe du monde 2010, marquée par la grève des joueurs, l’élimination dès le premier tour et une crise institutionnelle sans précédent pour le football français.

Interrogé par l’AFP, le producteur Stephen Kamga souligne que cet épisode continue de marquer durablement les anciens acteurs de l’événement : une « blessure pas du tout refermée », selon ses mots.

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La polémique pourrait d’ailleurs rebondir dans les prochains jours. Raymond Domenech a également dévoilé des extraits de son journal personnel rédigé pendant la compétition, dans lequel il tient des propos particulièrement durs envers plusieurs cadres des Bleus. Thierry Henry, Yoann Gourcuff, William Gallas, Patrice Evra et Nicolas Anelka figurent notamment parmi les joueurs visés par ses commentaires.

Seize ans après Knysna, le sujet continue donc d’alimenter les tensions et les règlements de comptes entre anciens membres de l’équipe de France, preuve que cet épisode demeure l’un des plus sensibles de l’histoire du football français.