Ex OM : « Gerson a beaucoup souffert durant cette période »

Ancien coach de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli avait retrouvé le banc du FC Séville avant de se faire licencier. Depuis quelques jours, il est l’entraîneur de Flamengo et a déjà évoqué ses retrouvailles avec Gerson.

Après son passage d’une saison et demi à l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a fait son retour au FC Séville. Seulement, la saison de l’Argentin a viré à la catastrophe en championnat. Licencié du club andalou, Sampaoli a retrouvé rapidement du travail au Brésil et il y coache l’un de ses anciens éléments : Gerson !

En conférence de presse, Sampaoli a été interrogé sur la situation qu’a traversé Gerson à l’OM. Le coach argentin a notamment évoqué l’arrivée de Tudor : « Je pense que chaque joueur est un être humain. Et pour Gerson, il a fallu un temps d’adaptation à son arrivée à Marseille, et il a fini par être fondamental en Championnat, en jouant très bien à tous les postes. Ensuite, un autre entraîneur est arrivé à Marseille et il ne croyait pas beaucoup en Gerson. Il a donc beaucoup souffert durant cette période

Gerson règle ses comptes avec Tudor

« En France ils ont parlé de frustration, a expliqué Gerson en conférence de presse lors de son arrivée à Flamengo. Je ne pense pas avoir été frustré. Nous avons fait de grandes choses à Marseille. J’ai fait la meilleure saison de ma carrière en termes de statistiques et nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions. J’ai bien travaillé mais malheureusement je ne me suis pas bien entendu avec le nouvel entraîneur. Je n’avais pas une bonne relation avec lui. Mais je sais ce que j’ai fait là-bas. Les chiffres ne mentent pas», (…) Le seul poste où je n’ai pas joué en France, c’est latéral droit ou gardien. Sinon, j’ai tout fait. J’ai même joué arrière gauche, ce que je ne pensais jamais faire. Le Gerson qui revient est plus mature »