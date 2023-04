OM : Vitinha ? Longoria confiant, Sanchez déterminant !

Arrivé lors du mercato hivernal contre près de 30 millions d’euros, Vitinha a enfin débloqué son compteur de but avec l’ Olympique de Marseille ce dimanche contre Troyes (3-1). Selon les informations de l’Équipe, les dirigeants marseillais ne sont pas inquiets pour l’attaquant portugais. Ils estiment que le joueur a dû digérer de nombreux changements : de pays, de championnat et de philosophie de jeu. Ils expliquent que Vitinha s’acclimate progressivement à son nouvel environnement en faisant preuve de caractère.

Une association prometteuse avec Sanchez

L’ancien attaquant de Braga est apprécié dans le vestiaire marseillais. Il se montre beaucoup plus à l’aise qu’à ses débuts. Vitinha a aussi développé une relation particulière avec Alexis Sanchez dont il s’inspire beaucoup. Le buteur chilien a pris la nouvelle recrue marseillaise sous son aile. La complicité entre les deux joueurs est prometteuse après plusieurs échanges intéressants contre Troyes. Leur association permet aussi à Sanchez d’évoluer un cran plus bas et de dynamiter le jeu marseillais. Vitinha et Sanchez pourraient être alignés ensemble lors du déplacement de l’Olympique de Marseille à Lyon ce dimanche.

OM – Troyes, Tudor : « Vitinha nous apporte de la fraicheur » – https://t.co/KMyUAj2F5z pic.twitter.com/mCheHICpYv — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 16, 2023

Il ne faut pas s’enflammer après son premier bon match

Benjamin Courmes explique Dans Débat Foot Marseille que Vitinha a été précieux dans l’animation offensive marseillaise. Il estime que le portugais est sur la bonne voie mais attend de le voir dans une opposition plus relevée : « Il faut voir sur la durée. Il ne fallait pas le juger lorsqu’il était moyen mais il ne faut pas s’enflammer après son premier bon match. Il touche beaucoup de ballons et joue avec les autres. Sur ses premiers ballons, on le voyait très peu dans le jeu, il touchait très peu de ballons, on l’a vu enfin être présent dans l’animation offensive. C’est prometteur. »