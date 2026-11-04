Partis poursuivre leur carrière en Turquie, Mason Greenwood et Mattéo Guendouzi traversent une période particulièrement compliquée avec Fenerbahçe. Malgré un mercato estimé à près de 100 millions d’euros, le club stambouliote accumule les mauvais résultats. Battu à domicile par Göztepe (1-2), il cherche désormais un nouvel entraîneur, à quelques heures d’un rendez-vous important face à Liverpool en Ligue des champions.

Le projet ambitieux de Fenerbahçe tourne pour l’instant à la déception. Après avoir considérablement renforcé son effectif durant l’été, notamment avec l’arrivée de Mason Greenwood en provenance de l’OM, le club turc espérait jouer les premiers rôles en championnat et sur la scène européenne.

Mais la réalité est bien différente. Fenerbahçe occupe actuellement la sixième place du championnat turc, à neuf points de Galatasaray, et vient de subir une nouvelle défaite à domicile contre Göztepe. Une rencontre durant laquelle Mattéo Guendouzi avait pourtant ouvert le score.

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Guendouzi marque, Greenwood absent… et Fenerbahçe s’effondre

Samedi, les Stambouliotes pensaient avoir fait le plus difficile lorsque Guendouzi a trouvé le chemin des filets dans le temps additionnel de la première période (45e+1).

Mais Fenerbahçe a complètement perdu le fil après la pause. Sinclair Armstrong a égalisé à la 76e minute avant qu’André Henrique ne donne la victoire à Göztepe deux minutes plus tard (1-2).

Une nouvelle désillusion pour les Turcs, privés de Greenwood, annoncé malade pour cette rencontre. <Cite ref= »turn369103search0″/>

Les deux anciens Marseillais découvrent ainsi une situation bien éloignée des ambitions affichées cet été. En juillet, Greenwood avait rejoint Fenerbahçe pour un transfert record estimé à 40 millions d’euros↗, retrouvant Guendouzi dans un effectif particulièrement ambitieux.

Quelques semaines plus tard, les résultats ne suivent toujours pas.

Un nouvel entraîneur avant Liverpool ?

La crise a déjà coûté sa place à Ismail Kartal. Mais son départ n’a pas provoqué l’électrochoc espéré, et l’intérim assuré par Dirk Kuyt n’a pas permis d’inverser la tendance.

Selon les informations de presse relayées ces derniers jours, les dirigeants envisageraient désormais de nommer rapidement un nouvel entraîneur. Sergio Conceição ferait partie des candidats privilégiés, sans qu’un accord soit annoncé.

Une situation qui concerne directement Greenwood et Guendouzi, déjà confrontés à une période mouvementée depuis leur arrivée en Turquie. Fin août, les deux anciens Olympiens avaient notamment fait parler d’eux après la qualification de Fenerbahçe face à Lyon en Ligue des champions↗. Quelques jours plus tard, ils avaient tous les deux été sanctionnés par l’UEFA↗ à la suite des incidents survenus lors de cette rencontre.

Le défi s’annonce désormais considérable sur le terrain. Après avoir subi une humiliation contre Aston Villa (6-0) le 14 octobre en Ligue des champions, Fenerbahçe reçoit Liverpool mercredi. <Cite ref= »turn887662search1″/>

Pour Greenwood et Guendouzi, cette affiche européenne arrive dans un contexte particulièrement tendu. Malgré les investissements réalisés et les ambitions affichées cet été, leur club peine encore à trouver une stabilité sportive. Une nouvelle contre-performance pourrait accentuer la pression sur une direction déjà contrainte de revoir ses plans.