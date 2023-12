Ex OM : Grosse déception pour Bamba Dieng cet hiver !

Lancé à l’OM par un certain Nasser Larguet, Bamba Dieng évolue maintenant à Lorient où il n’est pas titulaire indiscutable. Le Sénégalais pourrait vivre une grosse déception cet hiver !

Gros coup dur pour Bamba Dieng ! D’après le journaliste de L’Equipe, Mathieu Grégoire, Bamba Dieng ne ferait pas partie des 27 joueurs pré-sélectionnés avec le Sénégal pour jouer la CAN 2024 cet hiver. L’ancien attaquant de l’OM ne convainc pas avec ses récentes performances avec le FC Lorient.

Mathieu Grégoire précise cependant que ce fait n’est pas une fatalité et qu’il y a jusqu’à début janvier pour que la liste soit officielle et donc impossible à modifier : « changement de dernière minute possible, en fonction des états de forme et éventuelles blessures de coéquipiers. » Il ne reste plus qu’à espérer pour Dieng qu’une petite place se libère !

Sanchez, quand j’étais petit, je ne portais que des maillots floqués à son nom

Dans un entretien accordé à Ligue1.fr, Bamba Dieng est revenu sur son passage à l’OM. « Sampaoli ? Ça m’a fait du bien d’évoluer sous ses ordres. C’est un coach qui m’aimait bien et qui me donnait toujours de la confiance. Je peux même dire que c’est lui qui m’a complétement lancé en Ligue 1 Uber Eats car il me faisait vraiment jouer. Son style de jeu correspondait à mes qualités et j’arrivais bien à m’adapter à son système sur le terrain. Il me donnait aussi beaucoup de conseils. Je me souviens qu’avant les matchs, il m’annonçait deux-trois jours avant quand j’allais être titulaire. Il me disait : « Prépare-toi ! Je sais que c’est toi qui vas faire la différence ! » Il voulait toujours me mettre en confiance. (…) Alexis Sanchez ? C’était un rêve de gamin ! J’étais trop content de pouvoir jouer à ses côtés. Quand j’étais petit, je ne portais que des maillots floqués à son nom et, sur les réseaux, je ne faisais que regarder des vidéos de ses actions… Rien ne pouvait me faire plus plaisir que de jouer avec lui ! J’ai beaucoup appris à ses côtés. C’est un super mec, très gentil, on s’entendait bien et il me donnait beaucoup de conseils. Il me disait à chaque fois de venir à la salle de musculation avant l’entraînement. Il me disait : « Si tu viens travailler à la salle, ça te fera du bien pour les entraînements, puis pour les matchs. » Lui, c’était sa routine. Comme tout le monde le dit, c’est un bosseur et j’essayais de l’observer le plus possible. Je ne voulais pas trop reproduire ses exercices devant lui, mais quand je rentrais à la maison, j’essayais de les faire. C’était une source d’inspiration, et ça l’est toujours aujourd’hui. »