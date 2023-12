Mercato OM: Longoria envisage le départ de ces quatre flops ?

#Longoria : « Pape Gueye ? Je n’aime pas avoir des joueurs en fin de contrat. sa situation n’est pas normale et habituelle dans le monde du football. Cela a été dur psychologiquement, il a un gros niveau d’engagement. On a fait une offre de prolongation, on va en faire une… pic.twitter.com/sY3gI0fP9I — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 21, 2023

Le dirigeant espagnol a aussi évoqué la possibilité de voir l’OM se renforcer lors du mercato d’hiver, sur des postes où le club « est un peu juste » et en tenant compte de la Coupe d’Afrique des nations (13 janvier-11 février 2024). « Il y a des postes où on est un peu juste, notamment celui de latéral gauche. Il y a aussi la situation particulière jusqu’à mi-février avec la CAN. On doit faire avec, et c’est pareil pour la blessure de Valentin Rongier », a-t-il souligné.