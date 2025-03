Ex OM : Grosse pression sur Marcelo Bielsa !

La sélection uruguayenne, dirigée par Marcelo Bielsa, a concédé une défaite (1-0) face à l’Argentine lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce revers soulève des interrogations sur l’efficacité du projet mis en place par le technicien argentin.

Depuis son arrivée, Bielsa a engagé l’Uruguay dans une transformation tactique profonde. Connu pour son pressing intense et son jeu offensif, il cherche à insuffler une nouvelle dynamique à une sélection marquée par la fin de cycle de sa génération dorée. Si les premiers matchs ont montré une équipe plus rapide et plus agressive, les difficultés à concrétiser les occasions persistent. Contre l’Argentine, la Celeste n’a pas su se montrer dangereuse offensivement.

En conférence de presse, Bielsa a reconnu ce manque d’efficacité : « Le point négatif est le manque flagrant de menace. Dans les moments où nous dominions, nous n’avons pas su le traduire en situations dangereuses. En première mi-temps, nous avons joué à la hauteur de nos capacités, mais nous n’avons pas créé de danger, et ce n’est pas le cas pour le reste du match. »

Ce n’est pas la première fois que l’Uruguay termine une rencontre sans la moindre occasion nette sous les ordres de Bielsa. Une situation similaire s’était produite contre le Venezuela (0-0) ou encore face au Pérou (0-1). L’inefficacité offensive de la Celeste commence à inquiéter, d’autant que des joueurs comme Valverde, Bentancur, Darwin ou Pellistri sont présents sur le terrain.



Critiqué pour ses choix, Bielsa s’est expliqué sur l’absence de Luciano Rodríguez, pourtant en forme : « Aujourd’hui, trois joueurs sont entrés en attaque : Brian Rodríguez, Aguirre et Viñas. Luciano réalise un très bon début de saison et mérite du temps de jeu, mais j’ai opté pour trois autres options. Je réaffirme ma responsabilité en cas de défaite. »

L’Uruguay, qui a perdu la deuxième place des éliminatoires, doit vite réagir. Son prochain match contre la Bolivie, à plus de 4 000 mètres d’altitude, s’annonce compliqué. « Nous savons que jouer en altitude augmente la difficulté, mais cela n’invalide pas notre objectif : gagner le match et croire en nos capacités. », a conclu Bielsa. Un test crucial pour la Celeste, en perte de vitesse.