OM : Eric Di Meco dénonce les gros problèmes avec le Qatar et de Nasser Al-Khelaïfi

Invité de l’émission Le Super Moscato Show sur RMC, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Éric Di Meco, s’est exprimé sans détour au sujet de Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain. Selon lui, la position du dirigeant qatari soulève de nombreux problèmes dans le football français.

« Nasser les tient tous » — Di Meco

A lire aussi : PSG – OM : Évra aurait frappé un supporter à la place de Rabiot !

« Le football a existé avant que le Qatar arrive et il existera après. Le club le plus fort est souvent le plus puissant et a une place privilégiée, ça je suis d’accord. Ça a été le cas avec Jean-Michel Aulas à l’époque où Lyon dominait le championnat. Mais là, il y a un vrai conflit d’intérêts avec leur chaîne qui achète les droits TV. Il y a des sponsors maillots qui sont surdimensionnés par rapport au prix du marché, car il y a un État derrière eux. Il vend des joueurs au Qatar pour 30 à 40 millions d’euros, alors que tu les aurais vendus ailleurs pour 10 millions. Et là, avec beIN Sports, il y a un vrai conflit d’intérêts. À la table des négociations, il y a un président tout-puissant qui met la pression sur les autres.

En plus, il est capable d’acheter un joueur à Reims pour 30 millions d’euros qui ne joue jamais, simplement parce qu’économiquement cela fait du bien à « Jean Bierre » (ndlr le président de Reims). Les présidents ne bougent pas la tête, car Nasser, sur un transfert, peut te changer une saison, voire deux ou trois. Si ça ne dérange personne… Parce que ce qu’il fait, c’est qu’il maintient à flot certains clubs grâce à son argent, donc il les tient tous et fait ce qu’il veut,» a ainsi déclaré l’ancien défenseur emblématique de l’Olympique de Marseille au micro de RMC Sport.

Ces propos viennent relancer le débat autour de la domination du Paris Saint-Germain et des méthodes employées par son président, également à la tête de beIN Media Group. Les soupçons de conflits d’intérêts ne datent pas d’hier, mais les déclarations d’un ancien joueur marseillais emblématique comme Éric Di Meco leur donnent un écho particulier.

A lire aussi : « L’OM est sur une dynamique positive avec De Zerbi, Benatia et Longoria »

Pour retrouver toute l’actualité de l’OM, consultez nos dernières infos sur footballclubdemarseille.fr.