Ex OM : Wahi, plus revanchard que jamais…

Après des passages mitigés à Marseille et Francfort, l’attaquant français de 22 ans a expliqué ce qui l’a poussé à rejoindre l’OGC Nice pour se relancer en Ligue 1, une trajectoire qui interpelle aussi les supporters de l’OM.

L’année 2025 aura été mouvementée pour Elye Wahi. Après un transfert de l’OM vers l’Eintracht Francfort qui n’a pas donné les résultats espérés, l’attaquant tricolore a choisi de revenir en Ligue 1 cet hiver en s’engageant avec l’OGC Nice dans le cadre d’un prêt de six mois.

En conférence de presse à l’Allianz Riviera, Wahi a livré ses motivations personnelles autour de ce choix décisif : « Nice a besoin de se relancer et moi aussi. J’avais commencé à parler avec Florian Maurice et le coach Franck Haise. Les discussions ont continué avec Claude Puel et je suis là aujourd’hui. On a parlé football et c’est ce qui m’a convaincu. »

🎙 “Plus revanchard que jamais” Le replay de la conférence de présentation d’Elye Wahi sur YouTube ⤵︎ — OGC Nice (@ogcnice) January 2, 2026

L’ancien buteur de Montpellier et ex-joueur de l’OM reconnaît avec franchise que ses derniers mois n’ont pas été à la hauteur de ses attentes. Mais au lieu de s’enfermer dans la frustration, il préfère afficher une envie de revanche : « Les deux dernières saisons ont été compliquées, je suis plus revanchard que jamais. Surtout avec Nice, on se doit de remettre le club à sa place. Le contexte ne m’effraie pas. »

Une envie de revanche après des mois compliqués

Pour Elye Wahi, cet hiver n’est pas une étape banale, mais une opportunité de redéfinir sa carrière dans l’élite française. Arrivé avec un statut d’attaquant à potentiel notamment après son transfert de l’OM, il aborde aujourd’hui ce nouveau défi avec humilité tout en affirmant sa détermination à faire les choses bien.

L’OGC Nice, qui avait peiné offensivement depuis plusieurs semaines, voit en ce prêt une chance de relancer son attaque, tandis que le joueur lui-même espère retrouver les terrains avec régularité et confiance. Claude Puel a déjà souligné l’importance d’une telle recrue pour dynamiser le secteur offensif, et l’accueil réservé à Wahi montre un club prêt à parier sur son potentiel.

Pour les supporters de l’OM, l’arrivée de Wahi à Nice rappelle une page récente de l’histoire du club phocéen, mais aussi la manière dont certaines trajectoires peuvent repartir de l’avant dans un contexte différent. Une chose est sûre, l’attaquant français a affiché sa faim de football et ses débuts sur la Côte d’Azur seront observés de très près.