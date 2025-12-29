Ex OM : Jonathan Rowe impressionne en Série A

Vendu cet été par l’Olympique de Marseille à Bologne, Jonathan Rowe poursuit son adaptation en Serie A et marque des points auprès de son entraîneur, impressionné par son attitude et sa progression.

Depuis son arrivée en Italie, Jonathan Rowe attire l’attention du staff de Bologne. L’ailier anglais découvre un championnat exigeant, réputé pour sa rigueur tactique et son intensité. Malgré ce contexte relevé, le jeune joueur parvient à se montrer à la hauteur, au point de convaincre. Son entraîneur Vicenzo Italiano ne cache pas son admiration. « Rowe a des qualités, à l’entraînement il joue comme un footballeur de haut niveau. » explique le technicien italien.

Au-delà des qualités purement offensives, c’est surtout l’état d’esprit du joueur qui séduit. Le coach souligne son sérieux, sa volonté d’apprendre et son engagement constant à l’entraînement comme en match. Une attitude essentielle pour réussir une adaptation dans un championnat aussi exigeant que la Serie A.

Let’s keep the pressure up, Rossoblù! ❤️💙 pic.twitter.com/ngjUCxqJfa — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) December 28, 2025

Une adaptation réussie en Serie A

À Bologne, Rowe a dû rapidement s’ajuster à un football différent de celui connu à l’OM ou en Angleterre. La Serie A demande une grande discipline tactique, une lecture fine du jeu et une implication défensive constante. Des aspects sur lesquels l’ailier progresse selon son entraîneur, qui apprécie sa capacité à comprendre les consignes et à les appliquer sur le terrain.



L’ailier anglais ne se contente pas de provoquer balle au pied. Il participe activement au jeu collectif, se rend disponible, travaille sans ballon et s’intègre progressivement au système de Bologne. Cette évolution témoigne d’une montée en maturité, essentielle pour un jeune joueur évoluant à l’étranger.

Le transfert de Jonathan Rowe semble être une bonne affaire, offrant au joueur du temps de jeu, de l’expérience et une exposition à un championnat de haut niveau. En impressionnant son entraîneur à Bologne, Rowe confirme qu’il possède le potentiel pour s’imposer durablement au plus haut niveau. Un signal encourageant pour la suite de sa carrière.