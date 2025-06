Ex OM : la folle anecdote de Thauvin revient sur Evra !

Parti de l’OM depuis maintenant quatre ans, Florian Thauvin a laissé une empreinte forte dans les mémoires marseillaises, notamment lors de la saison 2017-2018. À l’occasion d’un entretien accordé à L’Équipe, le joueur français est revenu sur son passage dans le Sud, évoquant notamment l’incident impliquant Patrice Évra et un supporter marseillais.

C’est un joueur qui a marqué les esprits. Florian Thauvin, qui évolue désormais en Italie sous les couleurs de l’Udinese, s’est récemment confié dans les colonnes du journal L’Équipe. Auteur d’une très belle saison à 32 ans, l’ailier droit français a inscrit neuf buts et délivré cinq passes décisives en 26 matchs. Au cours de cet entretien, il est revenu sur ses années à l’OM, et plus particulièrement sur l’épisode du coup de pied asséné par Patrice Évra à un supporter.

« À l’OM, j’ai vécu des moments exceptionnels avec Abou Diaby, Lassana Diarra, Patrice Évra. Pat’, le jour où il met son coup de pied, on était montés dans sa chambre avec Steve pour lui parler. Et Pat’ racontait : “Parfois, j’ai l’impression que le diable entre en moi, j’ai des réactions bizarres.”

Quand on est retournés dans le vestiaire (avec Mandanda), on est allés voir Évra et, même si la situation était chaotique avec ce qui venait de se passer, on n’a pas pu s’empêcher d’éclater de rire : “Mais Pat’, là, en fait, le diable s’est vraiment emparé de ton corps…” »

Une affaire qui avait fait parler !

Une affaire qui avait eu de grosses répercussions puisque le joueur avait par la suite quitté le club. Quelques mois après l’incident, le joueur français était d’ailleurs revenu sur l’affaire. « Moi, je suis un être humain. J’ai mal réagi, mais je ne m’excuserai pas parce que lui ce n’est pas un vrai supporter de l’OM. Les vrais supporters de l’OM, je les connais. Ce sont ceux, quand je suis arrivé, je n’avais même pas encore touché un ballon qu’ils m’adulaient »

Une affaire donc désormais close et qui fait encore rire les anciens coéquipiers d’Evra, comme Thauvin. Auteur d’un parcours exceptionnel en Ligue Europa lors de cette même saison, Florian Thauvin aura participé au festival du match clé contre Leipzig ( 5-2 ) en y inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. Un parcours qui s’était terminé en finale, perdu face à l’Atlético de Madrid.